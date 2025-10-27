PBA: La Libertad Avanza revirtió el resultado de septiembre y dejó en shock al peronismo

Se impuso por menos de un punto sobre Fuerza Patria en Buenos Aires, con un mapa dominado por el violeta: ganó en 99 de los 135 distritos y consolidó su avance en el interior y varios municipios del AMBA, mientras el PJ mantuvo sus bastiones del Conurbano.

La Libertad Avanza (LLA) logró un ajustado triunfo sobre Fuerza Patria (FP) , en la provincia de Buenos Aires al imponerse este domingo en las elecciones legislativas con el 41,45% de los votos , frente al 40,91% obtenido por el peronismo. Así, la alianza de Javier Milei y Mauricio Macri logró meter a 17 diputados; el justicialismo a 16; y el Frente de Izquierda a dos.

En los comicios provinciales del 7 de septiembre , cuando se eligieron senadores, diputados, concejales y consejeros escolares, el justicialismo ya había alcanzado el 47,18% de los votos, más de 13 puntos por encima de los libertarios . Esta vez la ventaja fue para los libertarios que metieron 17 de las 35 bancas en juego .

La elección legislativa de este domingo en la provincia de Buenos Aires mostró cambios significativos respecto a los comicios de 2021. En aquel momento, el Frente de Todos (hoy bajo el sello Fuerza Patria) consiguió 15 bancas; Juntos por el Cambio también logró 15, distribuidas entre subalianzas como PRO, Coalición Cívica, Encuentro Federal y Democracia para Siempre. La Libertad Avanza (entonces Avanza Libertad) logró 2 escaños, y el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U) obtuvo 3.

En el oficialismo nacional, el principal beneficiado fue Diego Santilli , quien ascendió al primer lugar de la lista tras la baja de José Luis Espert, vinculado al empresario Fred Machado, sospechado de narcotráfico. Lo siguen Karen Reichardt y Sebastián Pareja , referente libertario bonaerense y cercano a Karina Milei . Completan la nómina Gladys Humenuk , amiga de Javier Milei durante su paso por Corporación América; Alejandro Carrancio , apoderado de LLA; Johanna Longo, exdirectora de Asuntos Contenciosos del Gobierno, y Alejandro Finocchiaro , del PRO.

Por su parte, Fuerza Patria presentó como cabeza de lista a Jorge Taiana , excanciller de Néstor Kirchner y ministro de Defensa entre 2021 y 2023. Lo secundó la massista Jimena López , presidenta del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, y en tercer lugar se ubicó el dirigente social Juan Grabois. Completan la lista dos legisladores que renovarán su banca: Vanesa Siley y Sergio Palazzo , titular de La Bancaria, seguidos por la cristinista Teresa García, Horacio Pietragalla, Agustina Propato .pareja de Sergio Berni- y Hugo Moyano (hijo).

En cuanto al Frente de Izquierda, los dos diputados electos serán Nicolás del Caño, que repite su banca de 2021, y la docente Romina Del Pla., Teresa García, Horacio Pietragalla, Agustina Propato, Hugo Moyano, Fernanda Díaz, Sebastián Galmarini, Fernanda Miño, Hugo Yasky, Marina Salzmann, Nicolás Trotta, María Elena Velázquez.

El mapa electoral: violeta en gran parte de la provincia

La victoria de LLA también se reflejó territorialmente: el oficialismo libertario se impuso en 99 de los 135 distritos bonaerenses, dejando un mapa dominado por el violeta. La fuerza de Milei y Santilli arrasó en el interior y se llevó varios municipios del AMBA, mientras que el peronismo conservó sus bastiones históricos en el Conurbano.

Entre los distritos más destacados, LLA ganó en La Plata y en zonas del norte del conurbano como San Isidro, donde obtuvo 57,6% frente al 25,9% del oficialismo, y Tigre, con una ventaja de ocho puntos sobre el peronismo. Por el contrario, Fuerza Patria se mantuvo fuerte en La Matanza (48,3% vs. 32,5%), Quilmes (45,7% vs. 37,7%), Esteban Echeverría (36,1% vs. 27,7%), Almirante Brown y Lomas de Zamora.

Santilli compartió un mapa de la provincia pintado de violeta en sus redes sociales, escribiendo: “Hicimos historia en la Provincia”. En conferencia de prensa, aseguró que el resultado evidencia que “la Provincia quiere el cambio” y convocó a sus seguidores a “dar esa batalla también en 2027”, en referencia a la sucesión de Axel Kicillof.

— Diego Santilli (@diegosantilli) October 27, 2025

Por su lado, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, celebró su triunfo local y aprovechó un post en X para enviar un mensaje interno al peronismo provincial: “El Conurbano va a salvar a la Patria y Cristina tenía razón (no importa cuándo leas esto)”, haciendo alusión a los efectos del desdoblamiento electoral implementado por Kicillof, que según el cristinismo habría perjudicado al oficialismo.