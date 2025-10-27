SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

27 de octubre 2025 - 00:30

Elecciones 2025: en Río Negro ganó el peronismo para el Senado, pero LLA se impuso en Diputados

En el distrito patagónico, Fuerza Patria retuvo las dos bancas en la Cámara alta. Los libertarios triunfaron en la Cámara baja. El oficialismo Juntos Somos Río Negro perdió la representación en el Congreso.

Martín Soria, cabeza de lista para el Senado por Fuerza Patria, celebra en Río Negro.

Las elecciones legislativas en Río Negro mostraron resultados diferentes para las categorías de senadores y de diputados. Mientras que para la Cámara alta se impuso el peronismo de Fuerza Patria con Martín Soria a la cabeza, para la Cámara baja fue La Libertad Avanza el frente ganador.

El oficialismo rionegrino, Juntos Somos Río Negro (JSRN), referenciado en el gobernador Alberto Weretilneck, terminó en el tercer lugar en ambas categorías: perdió su representación así en ambas cámaras. JSRN no logró sortear la polarización que se verificó a nivel nacional.

Para el Senado, Martín Soria, exintendente de Gereral Roca y exministro de Justicia nacional, quien ahora saltará a la Cámara alta, cosechó un 30,67% contra un 30,18% de LLA, que tendrá a Lorena Villaverde en una banca a partir de diciembre. Para diputados, los violetas obtuvieron 34,25% contra 29,48% de Fuerza Patria.

En el distrito patagónico estaba en juego tres senadores y dos diputados. Así, el peronismo conserva sus dos bancas actuales en el Senado, mientras que LLA suma la de Lorena Villaverde. En diputados, el reparto fue una para cada fuerza y se despidieron así Agustín Domingo (JSRN) y Aníbal Tortoriello (PRO).

La participación fue de 69,7% sobre un total de 606.488 electores habilitados.

