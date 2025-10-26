Susto para Franco Colapinto en el GP de México: hizo un trompo que casi lo deja fuera de carrera

La accidentada largada del Gran Premio de México casi deja fuera de carrera a Franco Colapinto (Alpine) cuando el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) lo dejó sin pista, mordió el pasto e hizo un trompo, que lo hizo perder terreno, aunque pudo seguir.

Colapinto intentará terminar la carrera al menos por delante de su compañero Piere Gasly, luego de la polémica maniobra del pasado fin de semana en la que lo sobrepasó pese a las indicaciones del equipo que le ordenaron no hacerlo.

En el GP de México la gran disputa es entre los tres pilotos que tienen aspiraciones por el campeonato: Oscar Piastri (McLaren), Lando Norris (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull).

Piastri lidera la tabla pero los malos resultados en las últimas carreras produjeron que su compañero de equipo, Norris, acortara diferencias. Por su parte, Verstappen, el vigente campeón, está atravesando una excelente segunda mitad de año y sus victorias lo acercaron a la pelea.

Colapinto tuvo un buen viernes de prácticas libres pero bajó su rendimiento y, tras salirse de pista, largó en la última colocación en el Gran Premio de México . El pilarense - que aún no sumo puntos en la temporada - busca tener una buena actuación que lo vuelva a poner sobre su compañero, el francés Pierre Gasly , y lo acerque a la confirmación de su asiento para la temporada 2026.

En la clasificación, el argentino giró en 1:17.670, a 0.124 del registro de su compañero de Alpine, quien registró su última vuelta en 1:17.546 para ubicarse en la 18° colocación. Por su parte, Colapinto partirá desde la 20° posición en la carrera del Autódromo Hermanos Rodríguez, que iniciará este domingo a las 17 horas.

Anteriormente, el argentino había tenido lo que calificó como su "mejor viernes" desde su regreso a la máxima categoría del automovilismo. En las FP1 y FP2, finalizó 9° y 18°, respectivamente. Sin embargo, ese mismo viernes en conferencia de prensa, volvió a recordar porque el A525 de Alpine es uno de los coches con peor rendimiento en la pista: “En la FP1 me costaba mucho encontrar el ritmo. El auto es super duro con los pianos, es inmanejable. Hicimos un par de cosas y mejoramos un poco, pero seguimos teniendo los mismos problemas muy grandes. Por eso estamos tan atrás”.

Cómo es el circuito del Gran Premio de México

El Gran Premio de México se disputa en el histórico Autódromo Hermanos Rodríguez, situado al este de la Ciudad de México, dentro del complejo deportivo Magdalena Mixhuca. El trazado cuenta con una extensión de 4,304 kilómetros y un total de 16 curvas —siete hacia la izquierda y nueve hacia la derecha— que ponen a prueba la precisión de los pilotos.