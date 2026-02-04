Presentan un proyecto para prohibirles las redes sociales a menores de 13 años en la provincia de Buenos Aires

La iniciativa es del diputado bonaerense Gustavo Cuervo y busca "proteger la salud mental y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes". Días atrás, España anunció una medida en esa línea.

Distintos países ya avanzaron con la prohibición del uso de redes sociales entre los menores.

El presidente del bloque de diputados de Nuevos Aires en la provincia de Buenos Aires, Gustavo Cuervo , presentó un proyecto de ley que busca establecer una edad mínima de 13 años para el registro y mantenimiento de cuentas en plataformas de redes sociales en el ámbito bonaerense . El objetivo de la iniciativa es “proteger la salud mental y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes”, afirmó el legislador.

La medida que comprende a redes sociales- tales como Facebook , Instagram , TikTok , Snapchat , X (ex Twitter), YouTube , Reddit , Threads , Twitch , Kick - señala que “queda prohibido permitir el registro, creación o mantenimiento de cuentas por parte de menores de 13 años residentes en la Provincia de Buenos Aires. Además, indica que: “No se admitirá excepción alguna por consentimiento parental o tutelar”.

El texto presentado por Cuervo hace énfasis en que: “Las empresas propietarias o administradoras de las plataformas deberán adoptar medidas razonables y efectivas para garantizar e impedir de manera fehaciente que menores de 13 años creen o mantengan cuentas en sus servicios, incluyendo sistemas de verificación de edad adecuados”. Y agrega que: “Dichos mecanismos deberán ser auditables por la autoridad de aplicación”.

“El avance vertiginoso de las tecnologías digitales y la proliferación de plataformas de redes sociales han transformado profundamente la manera en que niñas, niños y adolescentes se relacionan, aprenden, acceden a información y construyen su identidad. Sin embargo, esta expansión introdujo grandes desafíos para la protección integral de los derechos de la infancia y la adolescencia, en particular en lo que respecta al bienestar emocional, la salud mental, la privacidad, la exposición a contenidos inapropiados y las dinámicas de interacción social digital ”, aseguró el diputado Cuervo.

Y añadió: “Numerosos estudios advierten que el uso excesivo y sin acompañamiento de redes sociales está asociado a riesgos que van desde la sobreexposición a contenidos dañinos, hasta el incremento de ansiedad, problemas de autoestima y dificultades en la concentración y el rendimiento escolar”.

“El diseño algorítmico de estas plataformas —orientado a maximizar la atención y la permanencia de los usuarios— no distingue entre audiencias adultas y menores, lo cual expone de manera desproporcionada a quienes aún se encuentran en etapas cruciales del desarrollo cognitivo y emocional”, manifestó el titular de la bancada de Nuevos Aires.

Para concluir planteando que en este marco: “El grooming y otras formas de violencia digital, encuentran en las redes sociales un entorno propicio para el contacto, la manipulación emocional y el engaño hacia niñas, niños y adolescentes. La posibilidad de interacción directa, muchas veces anónima, sin mecanismos adecuados de verificación y control, incrementa los riesgos de vulneración de derechos fundamentales, especialmente cuando el acceso a estas plataformas se produce a edades tempranas”.

El antecedente en España

Esta semana, el presidente de España, Pedro Sánchez, anunció la prohibición del acceso a las redes sociales a los menores de 16 años y la exigencia a las plataformas ‌que implementen sistemas de verificación de edad, dijo el presidente del Gobierno español, ‌Pedro Sánchez, el martes ‌en la Cubre Mundial de Gobiernos de Dubái.

"Nuestros hijos están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos (...). Ya no vamos a aceptarlo", dijo Sánchez. "Los protegeremos del salvaje oeste digital".

Sánchez añadió que su Gobierno también aprobaría un nuevo proyecto de ley la próxima semana para responsabilizar a los ejecutivos de las redes sociales del contenido ilegal y de odio.

Australia se convirtió en diciembre en el primer país del mundo en prohibir las redes sociales a los niños menores de 16 años.

La ‍decisión ha sido observada de cerca por otros países que están considerando medidas similares basadas en la edad, entre ellos Reino Unido y Francia.