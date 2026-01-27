Francia aprobó un proyecto de ley que prohíbe las redes sociales para menores de 15 años

El proyecto fue aprobado con 130 votos a favor y 21 en contra. Ahora resta que pase al Senado y, si es aprobado, la medida regiría a partir del 1 de septiembre.

La Asamblea Nacional de Francia aprobó un proyecto de ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, una medida similar que está siendo evaluada en Reino Unido y que ya entró en vigencia en Australia . Además, veta el uso de teléfonos móviles en los institutos, con el objetivo de que la medida entre en vigor desde el inicio del próximo curso escolar.

Tras un debate que se extendió hasta pasada la medianoche, los diputados respaldaron el lunes el texto con 130 votos a favor y 21 en contra . El proyecto, tramitado por el procedimiento de urgencia, pasa ahora al Senado, cuya aprobación resulta necesaria para su aplicación a partir del 1 de septiembre.

La diputada oficialista Laure Miller , una de las impulsoras de la iniciativa, defendió la medida durante el debate, con el argumento de que “ no se puede dejar que un niño tenga que gestionar algo adictivo (las redes) por sí solo ”. Además, aludió a los algoritmos que conducen a los menores hacia tendencias autodestructivas, con énfasis en TikTok .

La parlamentaria sostuvo además que los estudios científicos muestran que, a causa de las redes sociales, los menores “ duermen menos, se mueven menos, leen menos y se comparan más ” entre sí. Entre las intervenciones del gobierno, destacó el ministro de Educación Edouard Geffray , quien celebró la restricción para los institutos, tras una prohibición en 2018 en secundaria, primaria y preescolar.

“ Esta medida tuvo efectos positivos, tanto en el ambiente escolar como en el aprendizaje ”, expresó el ministro y lamentó que gran parte de los jóvenes “ pasen más tiempo semanal viendo pantallas que en horas lectivas ”.

Antes de la votación final, la Asamblea rechazó una moción de inadmisión presentada por el principal partido de izquierdas, La Francia Insumisa, que calificó la prohibición de “inaplicable” y sostuvo que “no cambia nada”.

El diputado Louis Boyard, de 25 años, expuso sus objeciones al sistema de verificación de edad con ejemplos concretos. “¿Saben cómo es sencillo evitarla? En Australia, basta con que alguien con aspecto de más de 18 años se preste para el reconocimiento facial en el lugar del menor. O que el menor se maquille para parecer de más edad”, señaló.

Reino Unido evalúa prohibir las redes sociales a menores de 16 años siguiendo el caso de Australia

Reino Unido evalúa bloquear el uso de redes sociales a los menores de 16 años, a través de una normativa similar a la que rige en Australia desde diciembre. Entre los pasos previos que planea dar, hará un sondeo de opinión y TikTok es una de las redes principales consideradas para la medida.

El Financial Times informó que el primer paso será la puesta en marcha de una consulta pública para conocer las opiniones de los ciudadanos sobre la posibilidad de prohibir que el mencionado grupo etario acceda a plataformas como Instagram, YouTube y TikTok, entre otras.

A través de los comentarios de padres y jóvenes, las autoridades británicas pretenden analizar los eventuales mecanismos para aplicar a los servicios online apuntados por, supuestamente, propiciar comportamientos adictivos y perjudicar el bienestar de los usuarios.