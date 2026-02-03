Elon Musk criticó a Pedro Sánchez por su proyecto de limitar el uso de redes a menores: "Es un tirano"

El dueño de Tesla cruzó al jefe de Estado español, luego de que anunciara que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años y que responsabilizara a los propios dueños de las plataformas por los contenidos que circulan en ellas.

Todo comenzó cuando el gobierno español anunció que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años y se exigirá a las plataformas ‌que implementen sistemas de verificación de edad.

Frente a esta noticia, el empresario escribió en su cuenta de X: "El sucio de Sánchez es un tirano y ha traicionado a la ciudadanía española".

El anuncio de Sánchez en la Cumbre Mundial de Gobiernos de Dubái despertó el enojo de Musk, ya que no solo busca responsabilizar a los usuarios, sino también a los propios dueños de las plataformas por los contenidos que circulan en ellas.

"Nuestros hijos están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos (...). Ya no vamos a aceptarlo" , dijo el presidente español. "Los protegeremos del salvaje oeste digital", agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sanchezcastejon/status/2018649760580718738?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2018649760580718738%7Ctwgr%5E2fe21c22128cb4c2f9556e341ade216cb2e0b063%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fsociedad%2Felon-musk-tildo-tirano-y-traidor-pedro-sanchez-anunciar-medidas-limitar-el-acceso-las-redes-menores-n228569&partner=&hide_thread=false Social media has become a failed state.



If we want to protect our children there is only one thing we can do: take back control.



Las redes sociales se han convertido en un Estado fallido.



Si queremos proteger a nuestros hijos, solo tenemos una opción: recuperar el control. pic.twitter.com/1MvCNxiLys — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 3, 2026

No es el primer encontronazo entre el magnate y Sánchez, ya que hace unos días el mandatario lo había cruzado luego de que el dueño de Space X cuestionara la regularización de inmigrantes que llevó a cabo el Gobierno español. “Marte puede esperar. La humanidad no”, señaló.

Allanan oficinas de X en Francia y citan a declarar a Elon Musk

Las autoridades francesas allanaron este martes las oficinas de X en el país. La inspección es parte de una investigación por presuntos delitos por difusión de pornografía infantil, imágenes manipuladas con contenido sexual y manipulación, entre otros. Por su parte, el dueño de la red social, Elon Musk, fue citado a declarar en abril junto a Linda Yaccarino, directora general de X entre 2023 y 2025.

La investigación comenzó en enero del año pasado, luego de ser solicitada por la unidad de ciberdelitos, según explicaron en un comunicado, justamente difundido en X. El motivo sería por una averiguación por presunta "complicidad" por difusión de imágenes manipuladas de contenido sexual explícito, pornografía infantil, negación de crímenes contra la humanidad, extracción de datos, alteraciones en el algoritmo para ser recomendado con más frecuencia y más arriba en el "feed" y así favorecer la injerencia extranjera.

Las citas a declarar a Musk y Yaccarino fueron solicitadas por la fiscalía como “entrevistas voluntarias” y fueron programadas para el próximo 20 abril. La citación apunta a “permitirles exponer su posición sobre los hechos y, en su caso, las medidas para cumplir (con la legislación) previstas”, apuntó la fiscal de París, Laure Beccuau.