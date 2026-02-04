Ataques de palometas en el río Paraná: más de 40 heridos en Entre Ríos

Las autoridades provinciales señalaron que la problemática no es nueva y que solo durante 2025 se registraron más de 320 ataques en distintos puntos del litoral.

Los ataques de este pez carnívoro se intensificaron en balnearios del río Paraná durante los últimos días, en medio de la ola de calor y la bajante del río.

Las autoridades de Entre Ríos reforzaron las medidas de prevención en balnearios del río Paraná luego de que se registraran decenas de personas heridas por mordeduras de palometas en la zona de la ciudad de Victoria . Los episodios ocurrieron durante los últimos días, en medio de una ola de calor que llevó a vecinos y turistas a ingresar al agua para refrescarse.

De acuerdo con testimonios de personal de seguridad acuática, los ataques se produjeron de manera reiterada y en lapsos cortos de tiempo. En varios casos, los bañistas sufrieron lesiones profundas en pies y manos , lo que obligó a interrumpir las actividades recreativas y a activar protocolos de emergencia en las playas.

El Hospital Fermín Salaverry informó que durante el fin de semana atendió a siete pacientes , entre ellos menores de edad, con heridas provocadas por mordeduras. Uno de los casos más graves derivó en la pérdida parcial de un dedo , lo que encendió las alertas sanitarias y motivó un pedido expreso a la población para evitar ingresar al río.

Ante la reiteración de los episodios, el municipio dispuso la colocación de banderas rojas , reforzó la señalización en las zonas costeras y recordó que existen sectores donde el baño está expresamente prohibido. Además, se avanzó con la instalación de barreras físicas dentro del río para reducir el ingreso de peces a las áreas más concurridas.

Las autoridades provinciales señalaron que la problemática no es nueva y que solo durante 2025 se registraron más de 320 ataques en distintos puntos del litoral. La situación se ve agravada por las condiciones climáticas extremas y la bajante del Paraná, factores que modifican el comportamiento de la fauna.

Por otra parte, los episodios no se limitan a Entre Ríos: en a ciudad de Santa Fe, particularmente en la Costanera Este, el único balneario habilitado, los ataques se repiten con frecuencia. Guardavidas del lugar indicaron que, incluso con restricciones vigentes, se registran entre cinco y seis casos diarios. Durante la actual temporada de calor, al menos 33 personas -entre ellas un niño de 11 años- debieron recibir atención médica tras sufrir mordeduras. Las autoridades provinciales mantienen controles constantes y refuerzan las advertencias a los bañistas.

Qué son y por qué atacan las palometas

Las palometas son peces carnívoros de agua dulce, emparentados con las pirañas, que habitan principalmente en ríos de baja profundidad como el Paraná. Se caracterizan por tener mandíbulas fuertes y dientes filosos, diseñados para cortar carne con facilidad. Aunque su tamaño suele ser reducido, su mordida puede provocar lesiones importantes en muy poco tiempo.

Estos peces suelen desplazarse en cardúmenes y presentan un comportamiento generalmente esquivo, pero pueden volverse agresivos ante determinadas condiciones ambientales. La suba de la temperatura del agua, la disminución del caudal y la escasez de alimento son factores que incrementan la probabilidad de ataques, especialmente en zonas donde hay movimiento constante de personas.

Los ataques suelen ser rápidos y generan heridas conocidas como “saca bocado”, caracterizadas por cortes profundos y sangrado abundante, lo que representa un riesgo significativo para quienes ingresan al río. Asimismo, las autoridades reiteraron el pedido de respetar las indicaciones de seguridad y evitar el baño en zonas no habilitadas, especialmente durante jornadas de calor extremo.