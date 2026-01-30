Pedro Sánchez apuntó contra Elon Musk por su comentario sobre la regularización de inmigrantes

El intercambio entre el presidente español y el empresario se dio tras la aprobación de una medida que beneficiará a medio millón de personas que habitan de manera irregular en el país europeo.

Tras el anuncio del gobierno de España de una regularización extraordinaria que beneficiará a medio millón de inmigrantes , se generaron reacciones negativas dentro y fuera del país. En las últimas horas, un intercambio entre Elon Musk y el presidente español, Pedro Sanchez, llamó la atención en la red social X (antes Twitter).

El empresario multimillonario, propietario de SpaceX, reaccionó con un “ wow ” a un mensaje en el que se afirmaba que en España se habían “legalizado a 500.000 inmigrantes en situación irregular para combatir a la extrema derecha”. Ante esto, el mandatario español respondió: “ Marte puede esperar. La humanidad no ”.

Este simple posteo fue suficiente para desencadenar cientos de respuestas de usuarios a su favor y en su contra. Los últimos criticaban en particular que se peleara con el empresario en vez de hablar de las tragedias ferroviarias que azotaron al país en las últimas semanas.

La medida del gobierno español permite regularizar a aquellos que se encuentren en el país desde al menos cinco meses , que llegaron antes del 31 de diciembre de 2025 y carezcan antecedentes penales , según lo explicó la ministra de Migraciones, Elma Saiz, en conferencia de prensa.

Según datos del centro de análisis Funcas, actualmente residen en España unas 840.000 personas de forma irregular. De ese total, el 91% proviene de América Latina, con ciudadanos de Colombia, Perú y Honduras a la cabeza.

Además, la disputa entre Sanchez y Musk se dio en medio de las violentas redadas contra inmigrantes ilegales en Estados Unidos y las protestas frente al accionar de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

EEUU: por qué ICE interviene en Minnesota

Durante el último mes, el estado de Minnesota se convirtió en el epicentro de la ofensiva del presidente estadounidense, Donald Trump, contra la inmigración. Las redadas comenzaron a inicios de diciembre y se intensificaron a partir del 6 de enero, cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) desplegó más de 2.000 agentes federales enmascarados, con uniformes militares, armas de fuego y químicos.

Los operativos del gobierno generaron la resistencia de los civiles y episodios de violencia letal: al menos dos ciudadanos estadounidenses fueron asesinados durante las acciones policiales.

Según el gobierno de Trump, la llamada Operación Metro Surge en las ciudad de Minneapolis se lanzó para investigar un supuesto “fraude masivo” en asistencia social vinculado a inmigrantes somalíes. De esta manera, busca deportar a las personas que se encuentran de forma irregular en el país.