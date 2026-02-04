El fenómeno de las "Las Guerreras K-pop" de Netflix vuelve al cine en Buenos Aires + Seguir en









Desde su estreno se posicionó como la película original animada de Netflix más vista de todos los tiempos, convirtiéndose en un fenómeno global que trascendió la pantalla.

El evento Cantá con Las Guerreras K-pop llega nuevamente a Buenos Aires.

El evento especial Cantá con Las Guerreras K-pop llega nuevamente a Buenos Aires con una versión completa de la exitosa película animada original de Netflix. Los fans podrán ver y cantar junto a HUNTR/X y SAJA BOYS en 22 cines, los días 7 y 8 de febrero.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desde su estreno, Las Guerreras K-pop se posicionó como la película original animada de Netflix más vista de todos los tiempos, convirtiéndose en un fenómeno global que trascendió la pantalla.

Su banda sonora también marcó un hito histórico al convertirse en la primera en colocar cuatro canciones simultáneamente en el Top 10 de la Billboard Hot 100, con “Golden” en el puesto número 1, y acumula más de 7 mil millones de reproducciones globales.

Premios y reconocimientos El impacto de la producción también fue reconocido por la industria: obtuvo nominaciones a los Premios Oscar a Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por el tema “Golden”. Además, fue ganadora de dos Golden Globes, incluyendo Mejor Película Animada, marcando un hito con Maggie Kang como la primera mujer asiática en ganar esta categoría, y Mejor Canción Original por el éxito mundial “Golden”. Este reconocimiento se suma a su consagración en los Premios Grammy 2026, donde “Golden”, interpretada por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, ganó en la categoría a Mejor Canción Escrita para Medios Visuales.

En qué cines se podrá ver Las Guerreras K-pop Para quienes quieran vivir esta experiencia en pantalla grande, el evento podrá disfrutarse en 22 salas del país: Cinemark Palermo, Cinemark Malvinas Argentinas, Cinemark Tortugas; Hoyts Abasto, Hoyts Dot, Hoyts Moreno, Hoyts Quilmes, Hoyts Temperley y Hoyts Unicenter; Atlas Alcorta, Atlas Caballito, Atlas Flores, Atlas Liniers, Atlas Catán y Atlas Nordelta; Multiplex Belgrano, Multiplex Lavalle, Multiplex Canning y Multiplex Pilar; Cinemacenter Florencio Varela; Cinema Adrogué y Cinema Ocho (La Plata).

Temas Netflix

Películas