Presentaron el proyecto de ley Agostina en la Legislatura de Córdoba: sus principales puntos + Agregar ámbito en









La iniciativa es impulsada por Gabriel Vega, el padre de la adolescente asesinada hace más de tres meses en esa provincia. El texto impulsa distintas políticas para prevenir, detectar y proteger a niños.

Agostina Vega fue asesinada en Córdoba a sus 14 años.

Gabriel Vega, el padre de Agostina, la menor asesinada en la provincia de Córdoba, presentó este martes en la Legislatura el proyecto de ley que busca prevenir, detectar y proteger a niños, niñas y adolescentes. Hay ocho puntos fundamentales, pero el sistema integral incluirá otros aspectos esenciales.

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A más de tres meses del femicidio de la chica de 14 años, cuyo caso ya tiene seis detenidos, el papá de la menor intentará impulsar un proyecto de ley para la protección de la infancia y adolescencia a través de respuestas estatales rápidas ante situaciones de violencia o abuso.

Cuáles son los principales puntos de la ley Agostina Sistema Integral Agostina : se trata de un sistema provincial de prevención, alerta temprana, detección, intervención y protección de niños, niñas y adolescentes (NNYA), para actuar antes de que el daño sea irreversible.

: se trata de un sistema provincial de prevención, alerta temprana, detección, intervención y protección de niños, niñas y adolescentes (NNYA), para actuar antes de que el daño sea irreversible. Alerta y Detección Temprana : ante indicadores serios y objetivos de vulneración se activa la evaluación e intervención de los organismos competentes, para que ninguna señal de alerta sea ignorada.

: ante indicadores serios y objetivos de vulneración se activa la evaluación e intervención de los organismos competentes, para que ninguna señal de alerta sea ignorada. Derecho a Pedir Ayuda : NNYA pueden comunicar situaciones de riesgo propias o de terceros, solicitar asistencia y ser oídos según su autonomía progresiva, para que la protección no dependa exclusivamente de que un adulto detecte el problema.

: NNYA pueden comunicar situaciones de riesgo propias o de terceros, solicitar asistencia y ser oídos según su autonomía progresiva, para que la protección no dependa exclusivamente de que un adulto detecte el problema. Línea Agostina 24/7 : es un canal gratuito, confidencial y permanente por teléfono, mensajería, app, web/chat y otros medios, con el objetivo de crear una puerta de entrada sencilla al sistema de protección.

: es un canal gratuito, confidencial y permanente por teléfono, mensajería, app, web/chat y otros medios, con el objetivo de crear una puerta de entrada sencilla al sistema de protección. Programa Agostina en Escuelas : es una formación preventiva sobre grooming, abuso, trata, consumos, violencia, salud mental, autolesiones, riesgo suicida, seguridad digital y autoprotección, para enseñar a reconocer riesgos y pedir ayuda.

: es una formación preventiva sobre grooming, abuso, trata, consumos, violencia, salud mental, autolesiones, riesgo suicida, seguridad digital y autoprotección, para enseñar a reconocer riesgos y pedir ayuda. Gabinetes Agostina : son equipos interdisciplinarios para escucha, orientación, primera evaluación, acompañamiento y derivación, que permitirán acercar asistencia profesional y conectar al NNYA con el organismo adecuado.

: son equipos interdisciplinarios para escucha, orientación, primera evaluación, acompañamiento y derivación, que permitirán acercar asistencia profesional y conectar al NNYA con el organismo adecuado. Protocolo de Alerta y Búsqueda : actuación inmediata ante desaparición de menores, sin exigir horas. Coordinación entre organismos para una respuesta rápida y coordinada.

: actuación inmediata ante desaparición de menores, sin exigir horas. Coordinación entre organismos para una respuesta rápida y coordinada. Registro de Restricciones Judiciales : será un registro provincial de restricciones de contacto con NNYA, con acceso restringido y protección de datos, para facilitar a autoridades habilitadas conocer medidas de protección vigentes.

: será un registro provincial de restricciones de contacto con NNYA, con acceso restringido y protección de datos, para facilitar a autoridades habilitadas conocer medidas de protección vigentes. La Legislatura de Córdoba Además, el proyecto incluye la detección en establecimientos educativos, protocolos ante ausentismo, cambios de conducta, violencia, abuso, autolesiones, grooming y consumos.

También sobre consumos problemáticos, en lo que se requerirá una evaluación interdisciplinaria para prevenir riesgos sin estigmatizar.

En los procesos de familia, habrá comunicación judicial de indicadores de riesgo y medidas de protección. Se añade la protección en clubes con protocolos y referente institucional en entidades deportivas con NNYA.

Evaluación y seguimiento que constará de estadísticas anonimizadas para medir y mejorar el sistema. También coordinación estatal con articulación entre SENAF, Educación, Salud, Justicia, MPF, municipios y más. Implementación progresiva con recursos existentes, evitando duplicaciones innecesarias y por último articulación con la Ley Lucio, la cual fortalece la detección, mientras que Ley Agostina organiza la respuesta posterior.

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