Femicidio de Agostina Vega: realizan una nueva pericia en la casa de Claudio Barrelier + Agregar ámbito en









Se trata de un recorrido visual en el domicilio de la calle Juan del Campillo al 800, en el barrio Cofico. Hasta el momento hay cuatro detenidos, entre el principal acusado y otros tres presuntos encubridores.

Se trata de una pericia visual en la que participarán todas las partes, defensas y querellas.

Una nueva pericia se realizará este jueves en la casa del acusado Claudio Barrelier, señalado como el autor material del femicidio de Agostina Vega en Córdoba. Será con el objetivo de saber si otras personas que estaban en la vivienda al momento del hecho están involucradas.

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Fuentes del caso le confirmaron a la agencia NA, en medio de la feria judicial, que se desarrollará una pericia visual en la que participarán todas las partes, defensas y querellas.

Femicidio de Agostina Vega: realizan una nueva pericia en la casa de Claudio Barrelier En esta ocasión, se hará un recorrido visual en el domicilio, ubicado en la calle Juan del Campillo al 878, en el barrio Cofico, señalado como el lugar en el que fue asesinada la adolescente. De momento, los detenidos son cuatro: Barrelier, su amigo Osvaldo Fassetta, su expareja Soledad Andreani y la madre de su hija Marianela Palmero.

A principio de mes, el fiscal Raúl Garzón dictó la prisión preventiva de Barrelier, como autor de homicidio triplemente calificado; de Andreani y Fassetta, por encubrimiento agravado. Además, aceptó como querellante a Melisa Heredia, la madre de la adolescente de 14 años.

A principio de mes, el fiscal Raúl Garzón dictó la prisión preventiva de Barrelier, como autor de homicidio triplemente calificado. Preventiva para Barrelier y otros dos detenidos La medida aún no alcanzó a Marianella Palmero, pareja de Barrelier y madre de su hija, porque todavía no fue indagada. Barrelier está imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y mediar violencia de género.

En el caso de Fassetta, la sospecha de la fiscalía es que el hombre —quien vivía "de prestado" en la casa del barrio Cofico donde se produjo el crimen— mantuvo contactos telefónicos constantes con Barrelier e intentó desviar la investigación mientras acompañaba a la madre de Agostina en la búsqueda. Andreani, por su parte, le prestó a Barrelier su Ford Ka, en el que, según el fiscal Garzón, el acusado trasladó el cuerpo desmembrado de la víctima hasta el baldío de Ampliación Ferreyra, donde lo enterró.

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