Visita del papa León XIV: cuántas personas se esperan en CABA, Luján y Córdoba

Las celebraciones religiosas concentrarán a miles de fieles durante esos días. La cantidad definitiva aún no fue confirmada, pero las primeras proyecciones anticipan multitudes y un amplio operativo de seguridad, transporte y servicios.

La visita del papa León XIV a Argentina podría movilizar a millones de personas durante su paso por Buenos Aires, Luján y Córdoba entre el 8 y el 11 de noviembre. Las estimaciones preliminares anticipan una convocatoria de entre 600.000 y 800.000 personas en la Ciudad de Buenos Aires , de 3 a 4 millones en Luján y de más de un millón en Córdoba , aunque algunas de estas cifras todavía dependen de la definición final de la agenda y de los lugares donde se realizarán las actividades.

El Gobierno porteño calcula que entre 600.000 y 800.000 personas podrían movilizarse durante las actividades del Papa en la Ciudad de Buenos Aires. La estimación fue realizada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en el marco de los preparativos para la llegada de León XIV.

“Uno tiene que prepararse en un evento como ese, por lo menos para 600-800 mil personas, seguramente”, afirmó Macri.

Entre los espacios que se analizan para los encuentros multitudinarios aparece el Monumento a los Españoles , en Palermo. El lugar ya tiene un antecedente de una celebración papal durante la visita de Juan Pablo II en 1987, la zona reunió a cientos de miles de personas.

Las autoridades porteñas también evalúan otros espacios para distintas actividades, entre ellos el Parque de la Ciudad , Tecnópolis y el Hipódromo de San Isidro . La definición de las sedes todavía depende de la evaluación de la Santa Sede.

Luján se prepara para una convocatoria de hasta 4 millones de personas

Luján aparece como el punto que podría concentrar la mayor cantidad de fieles durante la visita. Según estimaciones transmitidas al Gobierno bonaerense, entre 3 y 4 millones de personas podrían acercarse a la ciudad para participar de la actividad prevista en la Basílica Nuestra Señora de Luján.

La magnitud de la convocatoria obligará a reforzar la planificación de seguridad, transporte, circulación, salud y otros servicios. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, sostuvo que la cantidad de asistentes prevista sería muy superior a la que suele recibir la ciudad durante la celebración del Día de la Virgen de Luján.

La expectativa también comenzó a reflejarse en la actividad turística. Durante las vacaciones de invierno, Luján registró un promedio de ocupación hotelera del 70%, mientras que el sector gastronómico alcanzó alrededor del 80%, de acuerdo con datos difundidos por el municipio.

Además de la actividad en la Basílica, las autoridades analizan la posibilidad de que León XIV visite el Cottolengo Don Orione, en Almirante Brown.

Luján podría ser el punto de mayor convocatoria, con una asistencia estimada de entre 3 y 4 millones de fieles a la actividad prevista en la Basílica Nuestra Señora de Luján. Imagen: Luis Argerich

Córdoba espera superar el millón de fieles

En Córdoba todavía no existe una cifra definitiva de asistentes, pero las primeras proyecciones apuntan a una convocatoria de más de un millón de personas. El operativo provincial comenzó a prepararse sobre esa base para la jornada que tendrá como uno de sus principales escenarios al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

El ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, explicó que el cálculo parte de comparar la futura visita con la realizada por Juan Pablo II en 1987. “Estimamos que el piso va a arrancar desde la duplicación de la referencia de Juan Pablo II, de 700 mil a 800 mil personas, y el techo no lo vamos a saber nunca; apuntamos arriba del millón”, sostuvo.

FAdeA es considerado uno de los principales escenarios para la misa porque allí mismo estuvo Juan Pablo II durante su visita de 1987. Además de la celebración religiosa, está previsto que León XIV se traslade en papamóvil hacia el centro de la ciudad, un recorrido pensado para que pueda ser visto por una mayor cantidad de personas.

La cantidad final de asistentes dependerá de la organización del evento y de la agenda que termine de definir la Santa Sede. Mientras tanto, las autoridades provinciales ya trabajan en un operativo que incluirá seguridad, transporte y restricciones de circulación.

La visita de León XIV será la primera de un Papa a la Argentina desde 1987 y tendrá como principales escenarios a Buenos Aires, Luján y Córdoba. Con las estimaciones actuales, las tres ciudades podrían movilizar en conjunto varios millones de personas durante los días que dure la estadía del Pontífice.