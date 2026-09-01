Leandro Paredes analiza dejar la Selección argentina, tras el anuncio de Messi: "Va a ser difícil que yo siga jugando" + Agregar ámbito en









El capitán de Boca se refirió a la dura sanción que le aplicó la FIFA y al retiro del capitán del seleccionado. En ese marco, aseguró que para él también será muy difícil seguir en la "Albiceleste".

Leandro Paredes dijo que también se alejará de la Selección Argentina, tras el anuncio de Messi

Tras el anuncio de retiro de Lionel Messi, que impactó en el mundo del fútbol, otro de los referentes de la Selección argentina mencionó que también piensa en dar un paso al costado.

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“Fue durísimo, seguramente la noticia la recibió así todo el país. Lo que significa Leo para el fútbol, para nosotros, es enorme... El legado que deja va a quedar para siempre”, aseguró Paredes, en una rueda de prensa tras el entrenamiento de Boca.

El mediocampista puso en valor la dimensión del astro: “Por lo que significa para nosotros, por no rendirse nunca, por demostrar que los sueños se sufren, se persiguen y al final se cumplen”, agregó sobre Messi.

A la par, consultado sobre si esta decisión puede extenderse a otros compañeros e inclusive a él, Paredes afirmó: "Va a ser difícil que yo siga jugando en la Selección, también por la suspensión mía, por la decisión de Leo, porque será difícil que todo siga funcionando igual. Seguramente sea una decisión dura. Ya lo había dicho, todavía no hablé con el entrenador (Scaloni), pero será difícil".

Y agregó: "Dejamos la vara muy alta y seguir compitiendo de esa manera y logrando cosas importantes no será fácil. En este proceso formamos un grupo de jugadores y personas increíbles. Sin Leo, nuestro guía, va a ser complicado. Veré con el entrenador, pero será difícil".

En tanto, también opinó sobre la dura sanción de 10 fechas que le impuso la FIFA por su violenta reacción tras la final del Mundial 2026. "Me parece exagerada. Lo raro es que a Gavi le dieron una (fecha) y es el que me da la piña (golpe) en el pecho", afirmó Paredes.