Córdoba: desvalijaron a dos jubilados y detuvieron a la consuegra acusada de entregarlos

Las víctimas son un matrimonio de jubilados de 80 años. Fueron violentados y asaltados en la capital cordobesa.

La causa por el brutal robo sufrido por dos jubilados en la ciudad de Córdoba tuvo un giro inesperado cuando los investigadores pusieron la mirada sobre el entorno de las propias víctimas. Analía Palacios , de 44 años y consuegra del matrimonio, quedó detenida como sospechosa de haber facilitado información clave para cometer el asalto.

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La principal hipótesis indica que la mujer supo que Carlos y Victoria , ambos de alrededor de 80 años, guardaban una importante cantidad de dinero en su vivienda porque, entre otros objetivos, planeaban realizar un viaje a Europa . Los investigadores creen que ese dato posteriormente llegó hasta los presuntos autores materiales.

Uno de los sospechosos, identificado como Miguel Cabrera , de 35 años, ya quedó detenido, mientras que el segundo hombre señalado por haber participado del robo permanece prófugo .

El hecho ocurrió durante la madrugada del 24 de julio en una vivienda ubicada sobre Olleros al 2900 , en el barrio San Salvador , en la zona oeste de la capital cordobesa.

Los dos delincuentes rompieron una ventana para ingresar a la propiedad y sorprendieron al matrimonio mientras dormía. Según denunciaron las víctimas, los asaltantes llevaban cuchillos y púas y los amenazaron y golpearon para obligarlos a entregar sus ahorros.

Fuentes judiciales confirmaron que los ladrones escaparon con aproximadamente u$s6.500, €2.500 y $2.500.000, además de otros elementos. Parte de ese dinero estaba destinado al viaje que proyectaba realizar la pareja.

A los jubilados les robaron sus ahorros para viajar a Europa. Archivo

Sin embargo, la violencia continuó incluso después de que los delincuentes consiguieron el botín. De acuerdo con el testimonio de los jubilados, siguieron golpeándolos antes de abandonar la vivienda.

“Lo que me preocupa es la violencia con la que actúan: entran a matar”, expresó posteriormente Carlos en declaraciones a ElDoce. Y agregó: “Somos dos viejos de 80 años, ¿qué resistencia podemos ofrecer nosotros?”.

Victoria describió el impacto que el episodio generó en ambos y aseguró que atravesaron una crisis emocional “inmensa”. “Nos han invadido nuestro lugar, nuestro refugio”, afirmó. “Nos robaron la tranquilidad”, resumió su marido.

Las cámaras permitieron identificar a los sospechosos

La investigación quedó en manos del fiscal Horacio Vázquez, de la Fiscalía de Instrucción de Distrito 4. Durante los primeros momentos, la causa avanzó con dificultades y escasa colaboración de personas de la zona.

El análisis de diferentes cámaras de seguridad, sin embargo, permitió conseguir las primeras pistas relevantes. A partir de esas imágenes, los investigadores lograron identificar a los dos hombres sospechados de haber entrado a la casa. Las medidas derivaron en la detención de Miguel Cabrera, mientras continuó la búsqueda de su presunto cómplice.

Pero todavía quedaba un interrogante central para resolver: cómo habían sabido los delincuentes que los jubilados guardaban una importante suma de dinero dentro de su vivienda.

La pista que llevó hasta la consuegra de las víctimas

Con el avance de la pesquisa, comenzó a tomar fuerza la hipótesis de que alguien que conocía los planes y la situación económica del matrimonio transmitió la información a los asaltantes. A través de testimonios, allanamientos y el secuestro de teléfonos celulares, los investigadores llegaron hasta Analía Palacios.

La sospechosa es la madre de la pareja de uno de los hijos del matrimonio. Su hija tuvo hijos con él, aunque fuentes judiciales señalaron que Palacios prácticamente no mantenía relación con los jubilados y que existían diferencias entre ellos.

Los investigadores también reconstruyeron vínculos de la mujer con personas pertenecientes a un entorno atravesado por consumos problemáticos de drogas. Según las fuentes consultadas, esa línea resultó relevante para avanzar sobre quienes finalmente quedaron señalados como los presuntos responsables materiales del hecho.

La hipótesis de la Fiscalía sostiene que Palacios se enteró de que Carlos y Victoria guardaban ahorros para viajar a Europa y transmitió esa información a otras personas que posteriormente habrían cometido el robo.

La declaración de la mujer

A partir de los elementos incorporados al expediente, la Justicia ordenó la detención de la consuegra de las víctimas. La semana pasada, Palacios prestó declaración y rechazó cualquier participación en el asalto.

“No tengo nada que ver”, aseguró la mujer, quien actualmente permanece alojada en un establecimiento penitenciario.

La Justicia deberá determinar ahora cuál fue su eventual grado de participación. Entre las posibilidades bajo análisis aparecen las figuras de instigadora o partícipe necesaria, mientras que los otros involucrados quedaron imputados como coautores de robo calificado por el uso de arma.

Por el momento, el dinero sustraído no fue recuperado. Para los investigadores, el episodio se encuentra prácticamente esclarecido, aunque todavía queda una medida fundamental para cerrar el cerco sobre los acusados: localizar y detener al segundo sospechoso, que continúa prófugo.