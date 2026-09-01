Martín Llaryora recibió en Córdoba a una delegación del Vaticano antes de la visita del papa León XIV

Es para avanzar con la logística y la seguridad ante el desembarco del Pontífice en octubre. La agenda en territorio mediterráneo todavía no está definida.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora , recibió este martes en la provincia a una delegación del Vaticano, con el objetivo de avanzar con la organización de la visita del papa León XIV , que se concretará en noviembre.

La comitiva eclesiástica es encabezada por Monseñor Michael Wallace Banach y antes de desembarcar en territorio mediterráneo estuvo en Buenos Aires, el otro distrito donde desembarcará el pontífice entre el 8 y el 11 de noviembre.

En ese marco, autoridades provinciales trabajan mancomunadamente con el Gobierno nacional con la Iglesia Católica para coordinar la logística y la seguridad del mandatario, el primero en visitar el país luego de la último desembarco de Juan Pablo II, ocurrido en 1987.

Llaryora recibió a los funcionarios vaticanos en el aeropuerto Ambrosio Taravella, junto con el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi .

"Es un verdadero honor que el equipo responsable de sus viajes internacionales esté en Córdoba trabajando junto a nuestras autoridades para definir la agenda oficial de un acontecimiento que marcará la historia de nuestra provincia", aseguró el gobernador en sus redes sociales.

Asimismo, sostuvo que se preparan con "enorme compromiso y alegría para vivir una visita trascendental, que dejará una huella profunda en nuestro pueblo".

UN HONOR RECIBIR A LA DELEGACIÓN OFICIAL DEL VATICANO



Recibimos en #Córdoba a la delegación oficial de la Santa Sede, encabezada por Monseñor Michael Wallace Banach, que llegó a nuestra provincia para avanzar en la organización de la histórica visita de Su Santidad, el Papa León… pic.twitter.com/H9cJ0HmtW0 — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) September 1, 2026

Durante su paso por la Argentina, León XIV ofrecerá una misa en el Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo, y otra en la Basílica de Luján, provincia de Buenos Aires. En tanto, la agenda cordobesa todavía no está cerrada.

Más allá de los eventos masivos, el itinerario del Papa podría incluir visitas a instituciones y espacios vinculados a la asistencia social, además de posibles recorridas por lugares de fuerte simbolismo religioso y social.

Uno de los desafíos centrales será definir el dispositivo de seguridad para una visita que se espera convoque a miles de personas. Las autoridades nacionales ya comenzaron a trabajar junto con los gobiernos de la Ciudad y las provincias involucradas en cuestiones de logística, presupuesto, comunicación, traslados y organización de los eventos.

Este lunes, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se reunió con Marcelo Colombo, titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), con miras a avanzar en la coordinación de la visita papal.

Luego del encuentro, en diálogo con C5N, Colombo señaló que a la hora de pensar los pormenores de la visita, buscan que se pueda asegurar "que la mayor cantidad que quiera salir al encuentro del Papa pueda hacerlo". Y aseguró que las jurisdicciones que intervienen en la organización "están poniendo lo mejor de sí mismas" para que todo salga de la mejor manera.

Durante la reunión con Karina Milei, dialogaron sobre el itinerario. En ese aspecto, detalló que está previsto varios encuentros de carácter protocolar, entre los que destaca una reunión bilateral con el presidente Javier Milei.

En ese marco, planteó que en CABA habrá actividades en la tarde del domingo, el lunes y el martes a la noche. El Palacio Libertad y el Palacio San Martín serían dos de los lugares elegidos para mantener un encuentro institucional. Asimismo, dio a conocer que la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA) podría albergar el Encuentro por el Trabajo.