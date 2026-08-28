Camino de cementerios: lanzaron una ruta turística entre tumbas, arte y personajes célebres

Se lanzó el Camino Turístico de Cementerios Cordobeses, un circuito que propone descubrir necrópolis históricas a través de recorridos guiados donde conviven patrimonio, arquitectura, memoria e identidad.

Recorridos turísticos por cementernerios. La propuesta no apunta solamente a conocer dónde descansan personajes reconocidos, sino también a interpretar los espacios como parte del patrimonio de cada localidad.

Hay lugares donde la historia se cuenta en libros, museos o edificios. Y hay otros donde está escrita sobre mármol, tallada en piedra y escondida detrás de mausoleos centenarios. En Córdoba, esos espacios empiezan a convertirse en una nueva propuesta turística.

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Se trata del Camino Turístico de Cementerios Cordobeses , una iniciativa impulsada por la Agencia Córdoba Turismo que reúne necrópolis de distintas localidades de la provincia y propone descubrirlas a través de recorridos guiados y propuestas de interpretación patrimonial.

La iniciativa se inscribe dentro del denominado necroturismo o turismo funerario , una modalidad que gana presencia en distintos destinos del mundo y que transforma los cementerios históricos en verdaderos museos a cielo abierto. Allí, las tumbas, lápidas, nichos, panteones y esculturas permiten reconstruir parte de la historia de una comunidad y conocer sus tradiciones, personajes y manifestaciones artísticas.

En Córdoba, la propuesta busca darle una nueva dimensión a estos espacios y convertirlos en parte de un circuito cultural que permita conocer la provincia desde una perspectiva diferente.

“En Córdoba seguimos desarrollando productos que permiten descubrir la provincia desde nuevas miradas. Este camino recupera un patrimonio de enorme valor histórico, artístico y cultural, fortalece la identidad de nuestras comunidades y amplía la oferta de experiencias para quienes nos visitan”, destacó el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani .

Una ruta que atraviesa distintas localidades

El Camino Turístico de Cementerios Cordobeses ya contempla espacios patrimoniales de distintas localidades y tiene previsto ampliar progresivamente su alcance.

En la ciudad de Córdoba forman parte del circuito el Cementerio San Jerónimo, el Cementerio del Salvador y el Cementerio San Vicente. A ellos se suman el Cementerio El Salvador, de Villa Concepción del Tío; el Cementerio La Piedad, de Villa María; el Cementerio San Roque, de Villa Santa Rosa; el Cementerio Municipal de San Francisco; el Cementerio San Isidro Labrador, de Oncativo; y el Cementerio El Salvador, de Villa del Rosario.

La propuesta también incorpora el Cementerio Nuestra Señora del Carmen, en Río Tercero, y el Cementerio Municipal de General Cabrera.

La iniciativa proyecta que más de 40 cementerios puedan formar parte próximamente de este recorrido provincial.

Cada uno aporta una historia diferente. Algunos se destacan por sus personajes, otros por su arquitectura y otros por la diversidad cultural de las comunidades que los construyeron y habitaron.

El cementerio donde descansan figuras de la historia cordobesa

Uno de los puntos centrales del circuito es el Cementerio San Jerónimo, en la ciudad de Córdoba.

Inaugurado en 1843, el espacio fue diseñado con una traza semejante a la de una ciudad. En el centro se ubicó una plaza y, alrededor, se distribuyeron los espacios destinados a las familias más influyentes y al clero, mientras que más alejados se encontraban los lugares destinados a otros vecinos.

Entre sus sepulturas se encuentran las de personajes que forman parte de la historia política y social de Córdoba, como el histórico dirigente sindical y referente obrero Agustín Tosco, el dirigente político local Marcos Juárez y el exgobernador cordobés Juan Manuel de la Sota.

El recorrido permite así acercarse a diferentes momentos de la historia provincial a través de sus protagonistas y del patrimonio que los rodea.

Pero San Jerónimo no es solamente un lugar asociado a personajes célebres. Su propia arquitectura, su organización espacial y sus monumentos forman parte del atractivo que busca recuperar esta nueva propuesta turística.

Un cementerio que cuenta la historia de la inmigración

También en la capital cordobesa se encuentra el Cementerio del Salvador, conocido como el “cementerio de los Disidentes”.

Su historia está vinculada con la diversidad religiosa y cultural de Córdoba. Allí fueron sepultadas personas no católicas, principalmente protestantes y masones.

Con el tiempo, el espacio se convirtió además en lugar de descanso de integrantes de distintas comunidades de inmigrantes. Allí se encuentran sepulturas de musulmanes, judíos, ateos, croatas, armenios, alemanes e ingleses, entre otros.

Esa diversidad convierte al cementerio en otro de los puntos destacados del circuito, ya que permite observar cómo diferentes comunidades dejaron su huella en la identidad cultural de la provincia.

Las lápidas, mausoleos y monumentos funcionan en este caso como testimonios de una Córdoba atravesada por diferentes culturas, religiones y corrientes migratorias.

Cuando turismo religioso y memoria se encuentran

En Villa Santa Rosa, el Cementerio San Roque suma otro atractivo particular al circuito porque allí confluyen el patrimonio funerario y el turismo religioso.

Se trata del segundo cementerio de la localidad y es especialmente significativo porque allí pidió ser sepultado el Santo Cura Brochero, según consta en su testamento de 1910.

Además de su vínculo con la figura religiosa, el espacio conserva numerosas tumbas y construcciones de interés estético y arquitectónico.

Así, el recorrido propone una mirada que va más allá de la muerte: permite descubrir cómo cada comunidad construyó sus espacios de memoria, cómo homenajeó a sus figuras relevantes y qué símbolos eligió para preservar su historia.

Una nueva forma de recorrer Córdoba

El Camino Turístico de Cementerios Cordobeses busca incorporar una mirada diferente a la oferta turística provincial. La propuesta no apunta solamente a conocer dónde descansan personajes reconocidos, sino también a interpretar los espacios como parte del patrimonio de cada localidad.

La arquitectura funeraria, las esculturas, las inscripciones, los mausoleos, las historias familiares y la presencia de distintas comunidades conforman un patrimonio que, en muchos casos, permanece poco explorado por los visitantes.

El necroturismo encuentra allí precisamente su atractivo: recorrer un cementerio histórico puede convertirse en una manera de conocer una ciudad, sus personajes, sus tradiciones, sus creencias y sus transformaciones sociales.

Con la incorporación progresiva de nuevos espacios, Córdoba busca convertir esa memoria dispersa en un circuito turístico provincial, con más de 40 cementerios proyectados y una propuesta que combina historia, arte, arquitectura, identidad y cultura local.

Porque, en esta ruta, las historias no terminan en las tumbas: empiezan allí.