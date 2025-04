Diputados: el campo pide convertir en ley la baja temporal de las retenciones

En el encuentro participaron representantes de los organismos de productores agropecuarios, quienes respaldaron las iniciativas legislativas que buscan modificar la Ley 22.415 del Código Aduanero , con énfasis en el artículo 755, que prevé la posibilidad de que el Ejecutivo grave con derechos de exportación cualquier producción que no lo estaba previamente. Existen seis proyectos de ley de distintos bloques que plantean reducir progresivamente los impuestos a los derechos de exportación agrícola o eliminar las retenciones a los productos agrícolas y agroindustriales.

"este impuesto ha deteriorado la economía del interior del país y por ende el federalismo. Constituye una de las causas del estancamiento que vive nuestro país" mal impuesto, discriminatorio, confiscatorio e inconstitucionales

"hay una posición conjunta de la Mesa de Enlace con respecto a la derogación del artículo 755 del Código Aduanero, la eliminación de retenciones y es por ley en donde se tiene que establecer el derecho de las exportaciones"

"Somos plenamente conscientes del difícil momento que atraviesa el país y la necesidad de alcanzar el déficit fiscal", continuó Pablo Ginestet, identificado con Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), quien pidió por recorte del gasto público: "Solo en un Estado austero y eficiente será posible eliminar los derechos de exportación y crear un país más productivo, competitivo y justo". "La eliminación de los derechos de exportación no deben verse como un privilegio para un sector sino como una decisión estratégica orientada al desarrollo económico y federal del país", agregó.

Minutos después, Claudio Angeleri de la Federación Agraria Argentina (FAA), admitió que "en este contexto no sería posible quitar de una sola vez las retenciones" pero recordó que "a lo largo de todos estos años y los gobiernos que han pasado nos han prometido que iban a sacar esos derechos de exportación y no han cumplido". "Está en peligro la continuidad de la reducción de retenciones y necesitamos previsibilidad para poder invertir, porque sino estamos en contraposición de lo que pretenden los gobiernos, que es producir más y exportar más. No tenemos las herramientas para hacerlo", concluyó.

Además, Patricia Luque (Coninagro) indicó que las retenciones "reducen la competitividad internacional de nuestros productores" y manifestó que "ninguno de nuestros países competidores aplican los derechos de exportación agropecuaria. Uruguay, Paraguay, Brasil, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Ucrania y Francia no imponen estos derechos. Solo Rusia lo hace y es por fines geopolíticos. Solo los productores argentinos compiten en condiciones desiguales, mientras que nuestros vecinos exportan sin penalidades".

Informe Fernando Brovelli.-