Vacaciones en ruta: qué revisar del vehículo antes de viajar y evitar imprevistos

Ante el aumento del tránsito por la temporada estival, el Automóvil Club Argentino (ACA) difundió una serie de consejos para chequear el vehículo antes de salir a la ruta y reducir riesgos durante los traslados.

La puesta a punto del auto, la documentación obligatoria y la planificación del viaje aparecen como ejes centrales para un trayecto sin contratiempos.

Con el inicio de la temporada de vacaciones, el movimiento en rutas y autopistas se intensifica y miles de personas se trasladan hacia distintos puntos del país. En ese contexto, la seguridad vial no empieza al salir a la ruta, sino mucho antes, con una puesta a punto adecuada del vehículo .

Desde el Automóvil Club Argentino recomiendan realizar una serie de controles básicos para reducir riesgos, prevenir fallas mecánicas y garantizar un viaje más tranquilo.

Uno de los primeros puntos a tener en cuenta es la revisión mecánica general . Esto incluye el control del sistema de frenos, el estado y nivel del aceite del motor, el líquido refrigerante y la dirección. Mantener estos elementos en condiciones es clave para el funcionamiento correcto del vehículo durante trayectos largos y a altas temperaturas.

En ese sentido, también se sugiere adelantar el service si el auto está próximo al kilometraje recomendado. Circular con aceite degradado o filtros vencidos puede provocar fallas que se agravan en viajes extensos.

Otro aspecto fundamental es verificar que no existan pérdidas de fluidos , además de controlar el estado de la batería. Una batería descargada o en mal estado es una de las causas más frecuentes de inconvenientes en ruta, especialmente en jornadas de calor extremo. A esto se suma la revisión del agua del limpiaparabrisas y el estado de las escobillas.

Neumáticos, luces y documentación

Los neumáticos merecen una atención especial. Se recomienda revisar la presión —incluida la rueda de auxilio— y comprobar que el dibujo tenga la profundidad adecuada. También es importante observar la fecha de fabricación, ya que el envejecimiento del caucho puede afectar la adherencia, incluso en cubiertas con poco uso.

En paralelo, todas las luces del vehículo deben funcionar correctamente: bajas, altas, de freno, de giro y balizas. Una falla en este punto no solo incrementa el riesgo de accidentes, sino que puede derivar en sanciones durante controles viales.

Antes de salir, también es clave verificar la documentación obligatoria: licencia de conducir vigente, cédula del vehículo, comprobante de seguro y, cuando corresponde, la verificación técnica vehicular. A esto se suman los elementos de seguridad exigidos, como el matafuego con carga vigente y la señalización reflectante.

Planificación y conducción responsable

Además del estado del auto, la planificación del viaje juega un rol central. Consultar el estado de las rutas, el pronóstico del tiempo y organizar el recorrido con anticipación permite evitar apuros y maniobras riesgosas.

Contar con un servicio de auxilio mecánico en ruta también es una medida preventiva importante. Un problema eléctrico, un neumático pinchado o una batería descargada pueden resolverse de manera más segura con asistencia especializada, evitando demoras prolongadas al costado del camino.

Por último, el conductor también debe prepararse. Descansar antes de manejar, evitar comidas pesadas y realizar paradas cada dos o tres horas ayuda a reducir la fatiga y la distracción, dos factores que están entre las principales causas de siniestros viales durante los viajes largos.