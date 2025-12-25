Cómo funcionan colectivos, trenes y subtes hoy, 25 de diciembre: guía de transporte en Navidad

Este jueves 25 de diciembre, feriado por Navidad, el funcionamiento de los servicios públicos y el transporte presenta cambios respecto de un día hábil. La jornada se caracteriza por menor actividad administrativa, mientras que los servicios esenciales continúan operando con guardias y esquemas especiales.
Las autoridades recordaron que, pese a tratarse de un jueves, muchos servicios funcionan como un domingo, por lo que se recomienda planificar traslados con anticipación.
Para quienes deban movilizarse o hacer uso de servicios públicos, es clave conocer los horarios y esquemas especiales que se aplican durante la jornada, ya que muchas áreas operan con guardias o frecuencias reducidas.
Salud y atención de emergencias
Durante esta jornada festiva, los servicios de salud y emergencias operan con guardias activas para atender situaciones urgentes.
- Los hospitales públicos funcionan solo con guardias, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el conurbano.
- Los servicios de emergencias, como SAME, Policía, Bomberos y Defensa Civil, mantienen guardias activas las 24 horas.
Administración pública y espacios culturales
La administración pública y los espacios culturales presentan un funcionamiento reducido, similar al de un domingo.
- La administración pública permanece sin actividad, por lo que no hay atención en oficinas estatales.
- Museos y parques permanecen cerrados durante toda la jornada.
Transporte público
El transporte opera con frecuencias reducidas y horarios especiales, por lo que se recomienda planificar los traslados con anticipación.
Colectivos
Circulan con frecuencia de domingo en toda la Ciudad y el conurbano. Se recomienda prever más tiempo de traslado por posibles demoras.
Trenes
Funcionan con cronograma reducido, similar al de los domingos. Algunas líneas pueden tener frecuencias menores, especialmente fuera del horario pico habitual.
Subte y Premetro
- Operan entre las 8:00 y las 20:00 horas.
- No hay extensión de horario ni servicios adicionales.
Tránsito, estacionamiento y peajes
En cuanto al tránsito y estacionamiento, se aplican esquemas especiales para garantizar la movilidad y el orden en la vía pública.
- Estacionamiento permitido en avenidas; estacionamiento medido no rige durante el feriado.
- Recolección de residuos se realiza con normalidad.
- Peajes operan sin modificaciones, pero con horarios pico de fin de semana:
11:00 a 15:00: sentido hacia la provincia.
17:00 a 21:00: sentido hacia el centro.
Este 25 de diciembre, servicios y transportes funcionan con esquemas especiales y frecuencias reducidas. Se recomienda planificar salidas y traslados con anticipación, especialmente en transporte público y para trámites esenciales, para evitar contratiempos durante la jornada festiva.
