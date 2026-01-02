Finn Wolfhard cuestionó la compra de Netflix a Warner Bros y defendió la experiencia del cine + Seguir en









El actor de Stranger Things se mostró crítico ante la posible compra de Warner Bros por parte de Netflix, advirtió sobre los riesgos de un modelo monopólico y aseguró que la pantalla grande sigue siendo irremplazable como experiencia colectiva.

El episodio final de Stranger Things se proyectó en más de 500 salas de Estados Unidos y Canadá, un dato que reavivó el debate sobre el vínculo entre plataformas digitales y exhibición cinematográfica.

Finn Wolfhard, el actor que da vida a Mike Wheeler en Stranger Things, dio su punto de vista sobre la compra de Netflix a Warner Bros, Wolfhard declaró que: "consolidarse e intentar tener el monopolio del cine no va a funcionar. El streaming es increíble y debería poder tener un lugar, pero no debería estar matando a los cines", dijo en una entrevista en la que ya adelantó cual será su próximo proyecto.

"No creo que el streaming sea el fin del cine. El streaming puede ser increíble, pero no hay nada como ver una película en el cine. Es una experiencia comunitaria y creo que si los cines desaparecen, el mundo no será tan divertido", señaló en diálogo con Esquire.

El episodio final de Stranger Things, estrenado el pasado 31 de diciembre, estuvo presente más de 500 salas de cine en EEUU y Canadá, lo que disparó el debate para Wolfhard. A pesar de que el éxito como actor lo encontró en la pantalla chica, no dudo al defender la magia de la pantalla grande: "ir al cine te hace sentir que no estás solo y cuando todo se condensa en una sola cosa en tu televisor amplifica la vida antisocial".

Respecto a la posible compra de Netflix a la legendaria productora Warner Bros, el actor de 23 años explicó como la compra de u$s82.000 millones podría poner en jaque al entretenimiento audiovisual: "estamos en un gran período de transición para la industria. Netflix está a punto de comprar Warner Bros., y no sé cómo será eso. Consolidarse e intentar tener el monopolio del cine no va a funcionar. El streaming es increíble y debería poder tener un lugar, pero no debería estar matando a los cines" cerró en un tono de crítica.

Finn Wolfhard confirmó cuál será su próximo proyecto luego de terminar Stranger Things Por otro lado, tras culminar Stranger Things, luego de casi 10 años vinculado a la serie, Wolfhard confirmó que estará participando en un próximo proyecto vinculado a la franquicia de "IT": "Cuando empezaron a pensar en 'Welcome to Derry', probablemente era en 2021. Barbara y Andy Muschietti me dijeron: 'Estás involucrado'. Sí, estoy conectado. Creo que surgirá algo más que me emociona que la gente vea" dijo, esperanzando a los fans del terror.