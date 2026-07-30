Jujuy y Salta acordaron mantener los controles sanitarios a las importaciones de bananas por la desregulación "inconsulta" del sector

Lo anunciaron en tándem los gobernadores Carlos Sadir y Gustavo Sáenz. Antes, habían protestado por el decreto que abrió el ingreso de importaciones ante el riesgo de un "desastre sanitario".

Los gobernadores de Jujuy, Carlos Sadir , y de Salta, Gustavo Sáenz , anunciaron este jueves que mantendrán los controles fitosanitarios ante el ingreso de bananas de otros países, luego de que el Gobierno nacional avanzara con la desregulación de las importaciones del sector.

Días atrás, ambas provincias habían protestado en tándem por la Resolución N° 114/2026, que dejó sin efecto distintas normas sanitarias vinculadas al ingreso de bananas provenientes de países con plagas cuarentenarias. Los caciques consideraron que la medida afectará a la producción local y advirtieron que podría desatar un "desastre sanitario" , por la posibilidad del ingreso de plagas letales.

Apenas días después, los mandatarios volvieron a jugar en simultáneo. El salteño Sáenz aseguró que tomaron la decisión de mantener los controles fitosanitarios necesarios en ambas provincias "ante una decisión inconsulta que pone en riesgo a nuestra economía regional" .

“La defensa de la producción y de las economías regionales es una responsabilidad indelegable. Defender nuestra producción es ejercer el federalismo en el Norte profundo”, lanzó, y garantizó que “los productores pueden estar tranquilos porque estableceremos las barreras sanitarias y tomaremos todas las medidas necesarias en defensa del sector”.

Asimismo, consideró que "los productores y la cadena de valor "tienen que estar tranquilos porque estableceremos barreras sanitarias y tomaremos todas las medidas necesarias en defensa del sector".

Ante la decisión inconsulta del Gobierno nacional de modificar el régimen fitosanitario para el ingreso de bananas importadas, poniendo en riesgo a nuestra economía regional, con el gobernador de Jujuy, @carlossadirjuy, tomamos la decisión de mantener los controles necesarios en… — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) July 30, 2026

El jujeño Sadir, en tanto, dijo establecerán barreras sanitarias y "todas las medidas necesarias para resguardar el sector productivo y cuidar el empleo".

"Defender nuestras economías regionales es ejercer el federalismo real que el Norte profundo lleva décadas reclamando. No vamos a permitir que decisiones tomadas fuera de las provincias destruyan lo que nuestros productores construyen día a día con esfuerzo", evaluó.

Tras la decisión inconsulta del Gobierno nacional de modificar el régimen fitosanitario para el ingreso de bananas importadas, desde Jujuy actuaremos con firmeza. — Carlos Sadir (@carlossadirjuy) July 30, 2026

Tras conocerse la desregulación del sector, el Ministerio de Producción y Minería de Salta había solicitado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación una reunión técnica para analizar el alcance de la Resolución N° 114/2026.

La instancia reunió a autoridades nacionales, equipos técnicos del INTA y SENASA, y representantes del sector bananero de Salta y Jujuy, con el objetivo de compatibilizar la actualización normativa con la protección del patrimonio fitosanitario y la competitividad de una de las principales economías regionales del país.

El ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión, afirmó que “Salta acompaña toda iniciativa destinada a modernizar los sistemas de control sanitario, pero cualquier actualización del régimen vigente debe ofrecer previsibilidad y sustentarse en garantías técnicas suficientes para preservar el estatus fitosanitario alcanzado por la región”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Agropecuario, Diego Dorigato, planteó que “el principio de prevención debe orientar toda adecuación del régimen fitosanitario” y propuso revisar el cronograma de implementación de la resolución hasta contar con mayores certezas sobre los mecanismos de control.

“Queremos que todas las miradas estén representadas. Es fundamental escuchar a los productores, conocer la evaluación de los organismos técnicos y avanzar en un análisis responsable”, señaló.

Los representantes del sector bananero coincidieron en la necesidad de preservar el estatus fitosanitario de la región frente al riesgo de ingreso de enfermedades de alto impacto, como el Fusarium Raza Tropical 4 (TR4), y de fortalecer los controles sobre el ingreso irregular de material vegetal.

Como resultado del encuentro, se estableció una agenda técnica compartida entre Nación, provincias productoras y el sector privado. Las conclusiones serán plasmadas en un documento técnico que será elevado a las autoridades nacionales para contribuir al resguardo de la sanidad vegetal y al fortalecimiento de la producción bananera del norte argentino.