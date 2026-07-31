Misiones presentó el Presupuesto 2027 con duras críticas al "desfinanciamiento sistemático" de Nación

Como es habitual, la provincia litoraleña fue la primera en presentar el proyecto de "ley de leyes". El gobernador Hugo Passalacqua hizo fuerte énfasis en el repliegue de la gestión de Javier Milei en distintos frentes y habló de "asfixia fiscal".

Como es habitual, Misiones fue la primera provincia en presentar su proyecto de Presupuesto para el año próximo. En esta ocasión, la iniciativa girada por el gobernador Hugo Passalacqua a la Cámara de Representantes tiene una fuerte crítica a la "sostenida ausencia" del Estado nacional y al " desfinanciamiento sistemático" por parte del Gobierno central.

Passalacqua confirmó en las redes sociales que remitió el Proyecto de Ley de General de Presupuesto de la Administración Pública Provincial para el ejercicio financiero del año 2027 a la Legislatura con el objetivo de iniciar su tratamiento una vez que finalice el receso invernal. El cuerpo retomará su actividad el 13 de agosto.

En su presentación, el mandatario apuntó sus cañones contra la administración nacional, a la que acusó por el desfinanciamiento en distintos frentes , denunciando el "retiro de partidas y fondos que comenzó en 2024 y se extendió durante los ejercicios subsiguientes".

Al respecto, se refirió a la interrupción del Fondo Nacional de Incentivo Docente , la desarticulación de programas sanitarios esenciales , en las que para este ejercicio que viene se desarticula el “Programa Remediar” -que quedó sin financiamiento- la eliminación del fondo compensador del transporte y el abandono del financiamiento de la infraestructura vial federal , debilitando a la Dirección Nacional de Vialidad.

También habló sobre "la reducción en el envío de los fondos por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) para sostener las cajas previsionales provinciales".

Cumpliendo con el mandato del artículo 116 inciso 4) de nuestra Constitución Provincial he presentado a la Legislatura Provincial el proyecto de Presupuesto 2027, por un monto de $5.206.134.722.000. Para seguir cuidando la educación, la salud y la contención social de los… pic.twitter.com/rrSq7SFbyu — Hugo Passalacqua (@passalacquaok) July 31, 2026

"Este desfinanciamiento sistemático traslada una pesada carga operativa y financiera a las arcas provinciales, que debemos absorber con recursos propios para no desatender las demandas básicas de la comunidad", advirtió Passalacqua.

En ese sentido, aseguró que se trata de un cuadro de "asfixia fiscal" que se acopla con una "coyuntura macroeconómica sumamente adversa para las economías regionales".

Sobre este punto, el mandatario sostuvo: "La profunda desregulación de mercados, la apertura indiscriminada de importaciones y el marcado retraso cambiario configuran un escenario crítico que vulnera severamente a nuestro entramado productivo, a las empresas exportadoras —pilares de nuestra economía— y al comercio fronterizo".

"Esto repercute de forma directa sobre el nivel de actividad, la estabilidad del empleo local y la recaudación fiscal. Frente a este panorama, nuestro Gobierno, bajo la premisa de un Estado eficiente y en constante colaboración con el sector privado, despliega herramientas paliativas para amortiguar el impacto de estas asimetrías", consignó.

Paralelamente, sostuvo que el proyecto de Presupuesto 2027 ratifica un "fuerte compromiso con la inversión social, asegurando que la educación pública llegue a cada aula de nuestro territorio" y que "los misioneros cuenten con la tranquilidad de una salud pública accesible en cada rincón de la provincia".

También afirmó que consolida las redes de contención para los sectores de mayor vulnerabilidad. "En su conjunto, estas áreas prioritarias concentran el 62,95% de las asignaciones totales de este cálculo de gastos y recursos", remarcó.

La presentación del proyecto se da en el marco de una inédita ruptura entre Hugo Passalacqua y el caudillo Carlos Rovira, recientemente enfrentados. La dura interna rompió al oficialismo local y pone en dudas el futuro político de la provincia con miras a 2027.

Precisamente, el duro tono contra Javier Milei que adoptó el gobernador al dar a conocer el Presupuesto tiene que ver con su malestar respecto a la coyuntura, diferencia sustancial con Rovira, que proclive a acordar con los gobiernos nacionales independientemente de sus signos.

La pelea entre los dos líderes tiene eco en el Congreso, ya que el par de senadores que les responden son aliados centrales de la Casa Rosada. Se trata de Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, quienes acompañan sistemáticamente los proyectos de Milei

El jueves 6 de agosto, el Senado votará la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un debate que se prevé con un final cerrado. Allí el comportamiento de los misiones será revisado con lupa y exhibirá de qué lado de la disputa quedaron.