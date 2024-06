Pulseada por fondos: scrum de ministros e intendentes bonaerenses lleva reclamos ante Luis Caputo

Si bien no hubo comunicación oficial sobre quiénes asistirán, Ámbito pudo averiguar que participará todo el gabinete de Kicillof. Los alcaldes que confirmaron su presencia a este medio son Julio Alak (La Plata); Mario Secco (Ensenada); Pablo Descalzo (Ituzaingó); Jorge Ferraresi (Avellaneda); Mariel Fernández (Moreno); Pablo Zurro (Pehuajó); Mayra Mendoza (Quilmes); y Lucas Ghi (Morón), mientras que desde La Matanza aseguraron que también podría dar el presente Fernando Espinoza .

— Axel Kicillof (@Kicillofok) June 3, 2024

Más allá de la presentación en sí, la crew bonaerense buscará generar un hecho de impacto político para poner sobre el tapete la discusión sobre los recortes a las provincias apenas un día antes de que el Senado debata en el recinto los proyectos de ley Bases y paquete fiscal.

Actualmente, Axel Kicillof encabeza el grupo de los gobernadores más opositores a la gestión de Javier Milei. Junto a él se ubican Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa); Gustavo Melella (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) y Gildo Insfrán (Formosa), todos críticos del plan Motosierra que la administración libertaria aplica desde su asunción, en diciembre pasado, e integrantes de Unión por la Patria (UP).

Puntualmente, la Provincia de Buenos Aires le reclama a la Casa Rosada un total de $5,8 billones. En primer lugar, estiman que $1.270.605 millones son deudas directas, que incluyen transferencias de ANSES a la caja provincial, los fondos de Fortalecimiento Fiscal Municipal (FOFOFI), de Incentivo Docente (FONID), y de Compensación del Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano del interior; entre otros.

En cuanto a obras públicas, ese montó asciende a $4.463.230 millones, e incluye los programas PROCREAR y Casa Propia; obras en escuelas, hospitales, rutas, puertos y parques industriales; saneamiento de basurales a cielo abierto; y el Plan de Infraestructura Penitenciaria; entre otros. También estimaron $26.777 millones por la discontinuidad o retrasos de programas nacionales como FINES, Conectar Igualdad y Potenciar Trabajo, entre otros, y una deuda de $73.539 millones por el Servicio Alimentario Escolar (SAE) y el Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), entre otros.

La Casa Rosada niega "plan de asfixia" contra Buenos Aires

Desde La Plata, denuncian un "plan deliberado y sistemático de asfixia financiera y económica" por parte La Libertad Avanza. Sin embargo, el Gobierno nacional desacreditó esa versión. "Con respecto a lo que expresaron funcionarios de la provincia de Buenos Aires, dentro de la lógica de decir absolutamente cualquier cosa, vale la aclaración: con la provincia de Buenos Aires no hay deuda en cuanto a los flujos normales y habituales, cero pesos se les debe", comentó el vocero presidencial, Manuel Adorni, la semana pasada.

Este lunes, el funcionario repitió que "Nación no tiene deuda con la Provincia de Buenos Aires en términos de las obligaciones legales que tenemos". "Entiendo que esa es deuda por deuda pública, y entendemos también que no es deuda, sino que efectivamente ellos podrán terminar las obras previamente iniciadas con recursos propios. Entendemos que no van a tener problemas para hacerlo", informó en su habitual conferencia de prensa.

Siguiendo la mentada máxima de que "Dios atiende en Buenos Aires", los dirigentes bonaerenses repetirán la fórmula que la semana pasada aplicaron alcaldes de todo el país, cuando desembarcaron ante el Congreso para presentar un proyecto propio que plantea el regreso de los subsidios al transporte de pasajeros.

En esa ocasión, la Red Federal de Intendentes llevó ante Diputados y Senadores un texto de su autoría que propone modificaciones al Impuesto a los combustibles con el objetivo de redistribuir los ingresos para morigerar la disolución de la Fondo Compensador del Interior, que regulaba el boleto de colectivo fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y que fue dado de baja por la gestión de Milei.