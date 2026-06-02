Presentaron un proyecto para prevenir la violencia digital en las escuelas bonaerenses

La iniciativa recuerda a una adolescente que se quitó la vida tras la viralización no consentida de imágenes íntimas y propone protocolos en el sistema educativo.

La diputada provincial Mayra Mendoza presentó en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires el proyecto de "Ley Ema", una iniciativa que busca garantizar el derecho de estudiantes a una convivencia digital segura mediante la prevención, detección y abordaje integral de la violencia digital en todos los niveles del sistema educativo.

La propuesta lleva el nombre de Ema, una adolescente bonaerense que se quitó la vida el 24 de agosto de 2024 tras la viralización no consentida de imágenes íntimas en su ámbito escolar. El proyecto fue elaborado junto a Laura Sánchez , madre de la joven, y organizaciones especializadas como Faro Digital, Ley Olimpia Argentina y Defensoras Digitales.

Durante la presentación, Mendoza sostuvo que la convivencia escolar "ya no puede entenderse solo entre las cuatro paredes del aula" y planteó la necesidad de incorporar la Ciudadanía Digital como un derecho formativo fundamental. En ese sentido, remarcó la importancia de que los estudiantes reciban formación sobre el uso ético de la Inteligencia Artificial, la privacidad en redes sociales y los derechos digitales.

"La Ley Ema nace del dolor, pero se transforma en lucha y en herramientas legislativas concretas" , afirmó la legisladora, quien advirtió sobre el impacto de nuevas formas de violencia potenciadas por la tecnología, como los deepfakes, la suplantación de identidad y la difusión no consentida de contenidos íntimos.

Entre los principales puntos de la iniciativa se destacan la incorporación de contenidos vinculados al consentimiento, la privacidad, los derechos digitales y el uso crítico de la Inteligencia Artificial en la currícula escolar; la actualización de protocolos para abordar casos de violencia digital; la preservación de pruebas digitales; y la capacitación obligatoria y continua para todo el personal del sistema educativo.

Mendoza señaló que el proyecto apunta a desarrollar un acompañamiento pedagógico integral y sostuvo que "no se trata solo de tecnología, sino de desarmar patrones estereotipados y discursos de odio que se reproducen en internet".

Por su parte, Laura Sánchez destacó la necesidad de reconocer que "la vida digital no ocurre aparte de la vida real" y reclamó políticas públicas que promuevan una educación digital con perspectiva de género y derechos humanos. "Tenemos la vital tarea de humanizar lo digital", expresó.

Cámara de Diputados bonaerense.jpg La Cámara de Diputados bonaerense.

La madre de Ema también valoró la presentación del proyecto como una forma de transformar el dolor en una herramienta de cambio. "Pensar en construir es un acto de valentía", afirmó, y expresó su esperanza de avanzar hacia "territorios digitales libres de violencia".

Del encuentro participaron las diputadas provinciales Marcela Basualdo, Margarita Recalde, Micaela Olivetto y Maite Alvado; los diputados Alexis Guerrera y Ariel Archanco; el secretario legislativo Gervasio Bozzano; y la senadora provincial Mónica Macha.

El proyecto fue bautizado "ley Ema" en homenaje a Ema Bondaruk, una adolescente de Longchamps, cuya historia se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia digital en Argentina. Tenía entre 15 y 16 años cuando se quitó la vida en agosto de 2024, después de que un compañero difundiera y viralizara sin su consentimiento un video íntimo suyo entre estudiantes y grupos de WhatsApp.

Su caso generó una fuerte conmoción pública porque puso en evidencia el impacto que puede tener la difusión no consentida de contenido íntimo, especialmente entre adolescentes. Según los testimonios de su familia, Ema intentó frenar la circulación del material, pero este siguió propagándose rápidamente.