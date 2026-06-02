Mercado Libre: de las denuncias de usuarios al debate por su poder en el negocio digital

La causa por presuntas cláusulas abusivas volvió a poner bajo la lupa las prácticas de la compañía de Marcos Galperin y reactivó una discusión más amplia sobre competencia y regulación.

Mercado Libre encabeza el ranking de reclamos recibidos por la Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores, con 2.396 presentaciones registradas durante los primeros cuatro meses del año.

La investigación iniciada por la provincia de Buenos Aires contra Mercado Libre por presuntas cláusulas abusivas en sus contratos de adhesión volvió a colocar a la compañía en el centro de una discusión que crece a medida que amplía su presencia en más negocios.

La semana pasada, el Ministerio de Producción bonaerense informó que detectó más de diez cláusulas que podrían infringir la Ley de Defensa del Consumidor en distintos instrumentos contractuales vinculados al denominado "ecosistema MELI". Entre los puntos observados aparecen la aceptación tácita de modificaciones contractuales, la asignación de responsabilidades frente a operaciones no autorizadas, mecanismos de compensación entre cuentas y limitaciones de responsabilidad ante determinadas situaciones.

La investigación se encuentra en una etapa preliminar, pero podría derivar en sanciones de hasta $1.815 millone s si la empresa no realiza las modificaciones requeridas. Además, desde la administración provincial señalaron que Mercado Libre encabeza el ranking de reclamos recibidos por la Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores, con 2.396 presentaciones registradas durante los primeros cuatro meses del año.

Desde la empresa rechazaron los cuestionamientos. "La imputación mencionada corresponde a una instancia inicial de revisión administrativa de oficio, no implica sanción alguna y no surge de reclamos concretos de usuarios afectados", señalaron fuentes de la compañía.

Además, agregaron que presentarán el descargo correspondiente "aportando toda la información y aclaraciones necesarias" y remarcaron que sus términos y condiciones son "claros, transparentes y alineados con la normativa vigente".

Más allá del expediente abierto en territorio bonaerense, el caso volvió a poner sobre la mesa una discusión que acompaña a Mercado Libre desde hace años y que se profundizó a medida que la compañía expandió su presencia más allá del comercio electrónico.

mercado-libre.jpg Mercado Libre

La transformación de Mercado Libre en un ecosistema financiero

Lo que comenzó como una plataforma de compra y venta online se transformó con el tiempo en un ecosistema que integra logística, medios de pago, billetera virtual, inversiones, créditos y soluciones para comercios.

Ese crecimiento convirtió a Mercado Libre en una de las empresas tecnológicas más importantes de América Latina, pero también alimentó cuestionamientos vinculados a su creciente peso dentro del comercio digital y los servicios financieros.

En los últimos años, Mercado Pago dejó de ser simplemente una herramienta para cobrar compras realizadas dentro de la plataforma y pasó a convertirse en una de las principales billeteras virtuales del país. A través de la aplicación, millones de usuarios realizan pagos, transferencias, inversiones y acceden a distintas alternativas de financiamiento.

La expansión de estos servicios abrió nuevos debates en torno a la competencia dentro del sector. Algunos actores del ecosistema financiero sostienen que el tamaño alcanzado por la compañía le otorga ventajas difíciles de igualar para nuevos jugadores, mientras que desde la empresa destacan que el crecimiento fue impulsado por la innovación tecnológica y una mayor inclusión financiera.

También aparecen interrogantes vinculados al crecimiento del crédito digital. La posibilidad de acceder a préstamos de manera rápida y completamente online amplió el acceso al financiamiento para muchos usuarios, aunque al mismo tiempo abrió discusiones sobre el nivel de endeudamiento de los hogares y los mecanismos de supervisión de estos productos.

La discusión no es exclusiva de Argentina. En distintos países de la región también se debate cómo equilibrar innovación, competencia y protección de los consumidores en mercados donde cada vez más operaciones comerciales y financieras pasan por plataformas digitales.

Brasil, Pix y el debate regulatorio

Dentro de esos debates, Brasil suele aparecer como uno de los casos más citados. Allí, el sistema de pagos instantáneos Pix, impulsado por el Banco Central brasileño, logró una adopción masiva y modificó el funcionamiento del mercado de pagos digitales.

Los defensores de ese modelo sostienen que una infraestructura abierta y accesible permitió ampliar la competencia entre distintos actores y reducir la dependencia de plataformas dominantes.

En paralelo, especialistas en derecho del consumidor destacan que Brasil desarrolló herramientas regulatorias más robustas para atender conflictos vinculados a servicios financieros y digitales, un aspecto que suele ser mencionado cuando se analizan posibles reformas para el mercado argentino.

Mientras Mercado Libre prepara su defensa frente a las observaciones realizadas por la provincia de Buenos Aires, la controversia volvió a exponer una discusión más amplia. El avance de las plataformas digitales sobre actividades cada vez más diversas obliga a repensar los límites entre innovación, competencia y regulación, en un escenario donde pocas compañías tienen hoy un peso tan relevante como Mercado Libre y Mercado Pago.