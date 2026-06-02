El Gobierno bonaerense lanzó los Premios Malvinas Argentinas con hasta $600.000 para investigaciones sobre soberanía y política exterior

La iniciativa premiará trabajos académicos vinculados con la política exterior argentina, la defensa nacional, el desarrollo y la soberanía. Podrán participar estudiantes y graduados universitarios de todo el país.

El gobierno de Axel Kicillof oficializó la creación de los Premios Malvinas Argentinas - Edición 2026 , un concurso destinado a promover investigaciones académicas sobre política exterior, soberanía, desarrollo nacional y capacidades estratégicas del país .

La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial bonaerense mediante una resolución conjunta del Ministerio de Gobierno que conduce Carlos Bianco y del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica , a cargo de Augusto Costa .

Según se desprende de la normativa, la iniciativa busca "promover investigaciones y aportes para repensar la política exterior argentina, su vinculación con el desarrollo nacional y la soberanía" , además de analizar el impacto de esos temas en la provincia de Buenos Aires.

El concurso estará dirigido a estudiantes universitarios y graduados de universidades nacionales y provinciales de todo el país que cursen o hayan cursado carreras vinculadas con Relaciones Internacionales, Sociología, Ciencia Política, Economía, Historia, Geografía y disciplinas afines.

Los trabajos deberán abordar alguno de los cinco ejes temáticos definidos por la Provincia: las transformaciones del sistema internacional y las líneas de acción para una política exterior soberana; la defensa nacional y la construcción de capacidades estratégicas; las instituciones y marcos normativos vinculados a la política exterior; el fortalecimiento del sistema científico y tecnológico; y la infraestructura estratégica para el desarrollo.

La resolución establece que en cada uno de los ejes temáticos se otorgará un primer premio de $600.000 y una mención especial de $400.000, además de la publicación de los trabajos seleccionados en un sitio oficial de la Provincia.

La evaluación de las investigaciones estará a cargo de un Comité Académico integrado por especialistas en la materia, entre ellos Diana Tussie, Gabriel Merino, Sonia Winer, Fernando Porta y Verónica Pérez, quienes desempeñarán sus funciones ad honorem.

La iniciativa surge en el marco de un convenio de colaboración suscripto entre los ministerios bonaerenses y el Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, organismo que se comprometió a financiar actividades, programas y jornadas vinculadas al proyecto por un monto de hasta $5 millones.

Desde la administración bonaerense sostienen que el objetivo es generar espacios de reflexión y producción académica orientados a debatir cuestiones vinculadas con el desarrollo nacional, la inserción internacional del país y la defensa de los intereses estratégicos argentinos, con especial foco en el concepto de soberanía.