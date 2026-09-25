Auto eléctrico vs convencional: las diferencias clave en costos, uso y mantenimiento que tenés que saber + Agregar ámbito en









Más allá del tipo de combustible, la tecnología a batería transforma por completo la rutina del conductor, reduciendo drásticamente los gastos mecánicos pero exigiendo una planificación diferente en el uso diario.

Los autos eléctricos, en el centro de la escena automotriz puntoev.com.ar

La transición hacia la electromovilidad plantea un cambio estructural en el concepto de transporte personal. Aunque la brecha económica inicial se ha reducido gracias a beneficios impositivos y cupos de importación, la experiencia de tener un vehículo 100% eléctrico (BEV) dista considerablemente de la que ofrece un automóvil con motor de combustión interna (ICE).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A simple vista, las diferencias morfológicas resultan evidentes: las unidades eléctricas prescinden de tubos de escape y de la clásica parrilla frontal perforada al no requerir un radiador tradicional. Además, incorporan un sistema de sonido artificial por regulación internacional para alertar a los peatones dada su silenciosa marcha.

Costos de mantenimiento reducidos y un esquema de manejo renovado Las mayores divergencias entre ambas tecnologías aparecen en el bolsillo del usuario y en el comportamiento mecánico sobre el asfalto:

Ahorro en recarga: el costo por kilómetro recorrido en una unidad a batería resulta entre un 80% y un 90% más económico en comparación con el consumo equivalente de litros de nafta.

Mantenimiento simplificado: los vehículos térmicos realizan revisiones cada 10.000 kilómetros para cambiar aceite, filtros, bujías y correas. El eléctrico extiende sus servicios a cada 20.000 kilómetros , prescindiendo de cientos de piezas móviles sujetas a desgaste.

Frenado regenerativo: la tecnología de conducción con un solo pedal (One Pedal Drive) utiliza el propio motor eléctrico para desacelerar al soltar el acelerador, extendiendo de manera sustancial la vida útil de discos y pastillas de freno. Tiempos de recarga y el necesario cambio de hábitos del usuario El punto crítico de la movilidad eléctrica no reside en la autonomía general —que promedia los 400 kilómetros en la mayoría de los modelos del mercado—, sino en la gestión del tiempo de carga. Llenar un tanque de nafta demanda apenas cinco minutos, mientras que elevar la batería del 20% al 80% requiere al menos media hora en cargadores rápidos, ralentizándose aún más a partir de ese umbral para proteger las celdas de litio.

Aunque la brecha económica inicial se ha reducido gracias a beneficios impositivos y cupos de importación, la experiencia de tener un vehículo 100% eléctrico (BEV) dista considerablemente de la que ofrece un automóvil con motor de combustión interna (ICE). Freepik Para evitar contratiempos en trayectos largos, la estrategia exige aprovechar los momentos de inactividad del vehículo (estacionado en el domicilio o la oficina) conectándolo a la red, en lugar de realizar paradas improvisadas durante el itinerario. De este modo, la planificación de rutas e infraestructura disponible pasa a ser un factor indispensable dentro de la rutina del conductor.