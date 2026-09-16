Descubrieron dos sitios arqueológicos en Río Negro con pinturas, cuevas y herramientas de pueblos originarios

El hallazgo se produjo en una zona rural de Pilcaniyeu durante una inspección de Gendarmería. Especialistas determinaron que los sitios poseen relevancia científica por las evidencias de ocupación humana anteriores a la colonización europea y realizaron tareas de relevamiento para comenzar a documentarlos.

Dos sitios arqueológicos hasta ahora sin registros ni investigaciones fueron descubiertos en una zona rural de Pilcaniyeu , en la provincia de Río Negro , donde especialistas encontraron pinturas, cuevas, estructuras e instrumentos que evidencian una antigua ocupación humana.

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El hallazgo se produjo inicialmente durante una inspección realizada por integrantes del Escuadrón 34 Bariloche "Cabo Primero Marciano Verón" de Gendarmería Nacional , quienes dieron aviso a las autoridades correspondientes para verificar las características y la importancia del lugar.

A partir de esa comunicación se organizó una inspección ocular con especialistas para determinar el alcance del descubrimiento.

Este martes, una patrulla ambiental se trasladó junto con integrantes de la Dirección de Patrimonio y Museos y un arqueólogo del CONICET-UNRN desde San Carlos de Bariloche hasta Pilcaniyeu.

La comitiva recorrió una zona caracterizada por la presencia de montañas y cauces de agua hasta conseguir geolocalizar el área de interés e identificar los dos sitios arqueológicos .

Los nuevos sitios arqueológicos aportan información sobre los Pueblos Orignarios. Archivo

Una vez en el lugar, los especialistas encontraron diferentes evidencias de ocupación humana. Entre los elementos detectados hubo pinturas, cuevas, aleros, pircas, fragmentos e instrumentos líticos.

De acuerdo con el parte informativo de Gendarmería, los expertos determinaron que se trataba de sitios de relevancia debido a las características de los materiales y estructuras hallados.

Los sitios no tenían registros ni investigaciones anteriores

Tras la inspección, los especialistas realizaron un relevamiento debido a que no existían registros ni investigaciones previas sobre los sitios encontrados.

La comitiva consideró que el área posee una importante relevancia científica para estudiar la historia de la ocupación humana de la región.

En particular, el descubrimiento podría aportar información sobre la presencia de pueblos indígenas en la zona en tiempos anteriores a la llegada de la colonización europea, hace aproximadamente 500 años.

El relevamiento permitirá ahora contar con una primera documentación de las características y ubicación de los sitios hallados.

Los trabajos para preservar y documentar el hallazgo

Las tareas se desarrollaron en el marco de la Ley provincial 3.041 y de la Ley Nacional 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.

El personal especializado llevó adelante un relevamiento planimétrico y fotográfico, además de trabajos de georreferenciación, con el objetivo de registrar los sitios y obtener información más precisa sobre el descubrimiento.

El hallazgo abrió así una nueva área de interés arqueológico en Río Negro, con evidencias materiales que podrían contribuir a reconstruir la historia de las poblaciones que habitaron la región antes de la colonización europea.