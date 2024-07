Rosario aprobó nuevas normas de nocturnidad: cómo cambiará la noche en la ciudad

Respecto a la instalación de nuevos espacios, las modificaciones indican que los locales de hasta 500 personas con un máximo de 300 metros cuadrados no pueden ser habilitados si se encuentran a menos de cien metros de un centro de salud con internación, salas velatorias y geriátricos.

Legislatura Rosario.jpg El Concejo Municipal de Rosario aprobó nuevas normas de nocturnidad.

Otro aspecto importante en la legislación aprobada en Rosario es sobre el aforo de los boliches. De acuerdo a los cambios implementados, habrá un aforo máximo de 4 personas cada 2,30 metros cuadrados de superficie.

Esto, a la vez, podrá reducirse según la cantidad y el ancho de las salidas de emergencia.

Cabe destacar que la normativa distingue entre los locales gastronómicos con música de ambiente o los espacios con capacidad de difusión musical, a los cuales subdividen entre los adaptados para la presencia de un DJ o de bandas en vivo en el lugar.

Una novedad importante es que, a partir de ahora, se debe contar con una licencia para determinadas actividades por separado. Venta de alcohol, difusión musical, que requerirán obras de insonorización del inmueble, registro de oposición y la aprobación de los vecinos linderos, y licencia gastronómica para entregar comida, por caso.

Beneficios para la sociedad

Tras la aprobación de la nueva normativa, la legisladora radical María Eugenia Schmuk comentó que “hasta ayer, con la normativa vigente desde 2001, si en una peña folklórica que era un rubro de actividad ‘no bailable’ vos levantabas la mano para bailar y podía entrar un inspector a sancionarte".

"Era ridículo, había categorías que ya no existen más. Lo que decimos es que ahora tenemos una ordenanza que se fijó tres objetivos: por un lado, que los empresarios puedan invertir, que haya espacios para poder divertirse y que no sean tan tipificados como antes, además el de lograr que esto pase en sana convivencia con los vecinos”, comentó a Radio Boing.

En paralelo, Schmuk consideró en sus redes sociales que "esta nueva ordenanza es solo un comienzo". "Es una propuesta amplia y preparada para acompañar la diversión y el esparcimiento de los tiempos actuales, y sienta las bases para seguir desarrollando el entretenimiento y la diversión pública en Rosario por muchos años más", opinó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/mariuschmuck_/status/1809182794041417939&partner=&hide_thread=false 23 AÑOS DESPUÉS, ROSARIO TIENE UNA NUEVA ORDENANZA DE ESPECTÁCULOS Y ENTRETENIMIENTO



Después de más de dos décadas, aprobamos una normativa que salda una deuda histórica en la ciudad y se adapta a los tiempos actuales.



En este hilo te cuento los cambios y beneficios que trae… pic.twitter.com/JmomWHHZKI — María Eugenia Schmuck (@mariuschmuck_) July 5, 2024

Entre sus beneficios, consideró que permitirá que haya más espacios donde disfrutar de la vida nocturna, divertirse e integrarse. Para madres y padres de adolescentes, en tanto, aseguró que dará respuesta a la preocupación por las fiestas clandestinas. "Nuestros hijos tendrán espacios seguros y regulados donde salir, reduciendo riesgos y mejorando la seguridad", reflexionó.

En cuanto al sector empresario, la legisladora sostuvo que la normativa elimina la división por rubros y la reemplaza por un sistema de licencias, poniendo como eje central la difusión musical y la insonorización de los establecimientos. También ofrece permisos especiales para eventos, como fiestas, facilitando así la organización de diversas actividades.