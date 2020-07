Larroque: "La persona gestante va a parir y a combatir"

Mariana Larroque: Porque nunca fue prioridad de agenda como ahora y es una deuda muy grande con las personas gestantes ya que se trata de una violencia invisibilizada y naturalizada. Hoy se da gracias a la lucha de muchos colectivos y la incidencia del crecimiento del movimiento feminista.

P.: ¿Cuál es la realidad actual del parto bajo la pandemia?

M.L.: Se agravó todo y son muchas las personas gestantes que están haciendo denuncias porque se les están restringiendo derechos. Tanto las instituciones públicas como las privadas plantean reglas arbitrarias. A las personas gestantes se les dice que no pueden ingresar al parto acompañadas. Y eso no es lo que dice el Ministerio de Salud. Hay protocolos establecidos para que se pueda hacer incluso en casos de covid-19. La compañía no está relegada. También hay denuncias por separar a madre e hijo bajo el mismo pretexto. Con las consecuencias que trae esto porque el vínculo temprano es necesario.

P.: ¿Cuáles son las principales problemáticas que enfrenta hoy una persona gestante?

M.L.: A las embarazadas se las trata como enfermas. Pero son personas que atraviesan un proceso fisiológico que, si el embarazo es sano, no tiene riesgo. Tiene un comienzo, un desarrollo y un final. No hace falta que se enseñe a parir. El cuerpo está preparado para hacerlo. Es necesario que exista la libertad de movimiento. De hacer lo que indica el cuerpo porque el parto horizontal tiene que ver con la visión del médico.

P.: Un cambio de paradigma.

M.L.: Sí, la persona gestante debe ser protagonista del momento. De ahí la necesidad de contar con menos intervenciones.

P.: ¿Cómo se rompe con esta dinámica a la que están acostumbrados los profesionales?

M.L.: Desde JXC agregaron un punto para capacitar a los equipos sanitarios. Porque no solo los médicos no respetan las libertades. Desde las instituciones muchas veces se provocan cesáreas por intervenir el proceso fisiológico.

P.: ¿Qué porcentaje de cesáreas se realizan hoy?

M.L.: Un 30% en el ámbito público y 70 en el privado. Es una diferencia abismal.

P.: ¿Cuál es la explicación?

M.L.: En la institución pública entrás por guardia. Vas con trabajo de parto a una sala, te acompaña un obstetra y cuando termina su guardia sigue otro por lo que los tiempos son más laxos. En el ámbito privado la lógica es otra y los obstetras quizá vienen trabajando desde hace tiempo con la persona gestante. Son usos y costumbres que deben modificarse.

P.: ¿Y qué recomiendan los organismos internacionales?

M.L.: La OMS asegura que las cesáreas deben rondar entre el 10 y 15 por ciento. Prácticamente sabés que si vas a un privado, vas ir a cesárea. Hoy la persona gestante va a parir y a combatir. Y no debe ser así. La escena del parto cristaliza mucha violencia. Para que nos puedan ejercer todas las violencias que nos ejercen es porque nos sucede justamente en todos los ámbitos de manera natural. Y las marcas no son solo psicológicas. Son marcas en el cuerpo.