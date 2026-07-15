San Luis acordó con Vialidad Nacional el traspaso de un tramo de la exruta 7 a la provincia

Se trata una traza de 12 kilómetros ubicada en la capital provincial bajo el nombre de avenida Santos Ortiz. La administración local aseguró que requiere una "reparación integral urgente".

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi , acordó con Vialidad Nacional la cesión a la Provincia de la exRuta Nacional 7 , específicamente el tramo de 12 kilómetros que se interna en la capital puntana y se denomina avenida Santos Ortiz . El tema había sido abordado días atrás en un encuentro en Casa Rosada entre el mandatario y el jefe de Gabinete, Diego Santilli .

Desde la gestión puntana indicaron que el convenio les permitirá en lo inmediato comenzar con la puesta en valor de la avenida José Santos Ortiz, (traza urbana de la exRuta Nacional 7). " Son 12 kilómetros que necesitan una reparación integral urgente. Luego, ese tramo vial, pasará a jurisdicción provincial", señalaron.

El Gobernador destacó que “tanto el convenio por la cesión de la exruta nacional 7 (avenida Santos Ortiz), que en pocos días comenzaremos con su puesta en valor, como la ampliación en años de la concesión de la ruta nacional 7, por supuesto con el peaje como tenemos actualmente , permitirá lograr el financiamiento necesario para una puesta en valor de toda la traza”.

Lo anunció tras reunirse con Marcelo Campoy , administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad de Argentina, aunque previamente había acordado los términos del encuentro con Diego Santilli, el Jefe de Gabinete del Gobierno nacional, con quien había estado el lunes en su despacho de la Casa Rosada.

“Firmamos un convenio que va a terminar en el traspaso a la Provincia de los 12 kilómetros de la ex ruta nacional 7, en su tránsito por la ciudad de San Luis, que aún era ruta nacional, pero que nosotros la llamamos avenida José Santos Ortiz. El tramo arranca un poco más al este de la estación de servicios de Gianello, en la rotonda que baja a Los Puquios y a la autopista de la ruta 7, hasta el autódromo ‘Rosendo Hernández’, que en definitiva conecta buena parte de la ciudad de San Luis y termina siendo una avenida urbana”, describió el Gobernador.

Diego Santilli recibió a Claudio Poggi el lunes en la Casa Rosada.

Agregó que “previamente la Nación cede a la Provincia la posibilidad de una intervención urgente de ese tramo para su puesta en valor, ya que está destruido, es una avenida muy transitada y se ha puesto muy peligrosa para la seguridad vial”.

Por otro lado, la provincia le solicitó a la Nación una prórroga de 30 años de la concesión de toda la ruta nacional 7, desde Justo Daract hasta Desaguadero.

“La concesión actual que se otorgó en el año 2003 vence en 2033, pero ahora se prorrogaría por 30 años más, lo que permitiría hacer un plan de obras de mejoras en los 250 kilómetros de extensión de la Ruta 7 en su paso por San Luis. La Nación aceptó la solicitud y en 60 a 90 días la Provincia presentará el proyecto”, adelantó Poggi.

El lunes, el gobernador puntano había visitado la Casa Rosada, donde fue recibido por Diego Santilli, quien busca apoyos legislativos de las provincias. El mandatario manifestó su respaldo tanto a la reforma electoral como a la de la Carta Orgánica del Banco Central. Se trata, sin embargo, de un pronunciamiento sin gran impacto en el Congreso, ya que no cuenta con alfiles propios.

En ese encuentro, también había planteado el pedido para el traspaso de la exRuta Nacional 7.