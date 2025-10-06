Sergio Ziliotto anunció obras en rutas y medidas para el agro en La Pampa

El gobernador encabezó el acto de apertura de la Exposición Rural de Santa Rosa. "La presión tributaria pampeana es mínima comparada con la de Nación”, afirmó.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto , inauguró el fin de semana la Exposición Rural de Santa Rosa con un discurso en el que buscó marcar diferencias con el Gobierno nacional. Frente a productores y dirigentes del agro, defendió el esquema impositivo provincial, anunció nuevas obras viales y adelantó medidas para acompañar la implementación de las caravanas electrónicas en el ganado.

Ziliotto cuestionó el discurso oficial que responsabiliza a las provincias por la presión fiscal y aseguró que “el Gobierno nacional pretende instalar que el freno a la economía es culpa de las administraciones provinciales y municipales, una mentira que el mismo Ministerio de Economía reconoce oficialmente”.

Según los datos que presentó, el 93,56% de la carga tributaria total sobre el campo pampeano proviene del Estado nacional, mientras que el fisco provincial representa apenas el 4,36% y los municipios el 2,08% . “Surge entonces la oportunidad de marcar diferencias e identificar quién defiende y quién castiga al campo”, lanzó.

El mandatario pampeano también destacó que el sector agropecuario aporta el 10,3% de la recaudación provincial, aunque representa el 16% de la economía local. “Ese diferencial positivo marca nuestra valoración hacia el campo”, subrayó, y recordó que La Pampa lleva 19 años de estabilidad fiscal".

En ese contexto, resaltó que la Ley de Incentivos Fiscales redujo la carga impositiva al sector, con más de $1.125 millones en créditos fiscales otorgados durante 2024. Además, señaló que el impuesto inmobiliario rural aumentó muy por debajo del valor de los productos del campo: “subió 22% menos que el trigo, 34% menos que el maíz y hasta 144% menos que el precio del ternero”.

“Entre el campo y los importadores, el Gobierno nacional eligió a los importadores; entre el campo y las mineras, eligió a las mineras. En La Pampa, en cambio, apostamos al trabajo y la producción”, afirmó.

Inversiones en rutas ante el retiro de Nación

El gobernador aprovechó su paso por la muestra rural para anunciar un plan de inversiones viales por $84.000 millones, que incluirá obras en 282 kilómetros de rutas provinciales y tareas de conservación y señalamiento en otros 2.138 kilómetros.

Los proyectos contemplan intervenciones en la Ruta Provincial 1 (entre General Pico y la Ruta Nacional 188, y entre Macachín y Miguel Riglos), la Ruta 13 (“de la cría”, entre la 14 y la 143), y la Ruta 4, hasta el límite con Buenos Aires.

“Seguimos invirtiendo en rutas donde Nación se retiró. Pedimos la transferencia de 600 kilómetros de rutas nacionales, pero seguimos sin respuesta”, advirtió, al tiempo que criticó que “nada se invierte con la recaudación del impuesto a los combustibles”.

También anticipó obras de iluminación en 20 cruces de rutas provinciales para mejorar la seguridad vial.

Caravanas electrónicas: compensación para pequeños productores

En otro tramo del discurso, el mandatario se refirió a la obligatoriedad del uso de caravanas electrónicas para la identificación de terneros, que regirá desde el 1° de enero.

Reconoció que la medida nacional implicará “una inversión considerable” para los productores más chicos y anunció que el Gobierno pampeano compensará ese gasto permitiendo computarlo como pago a cuenta del impuesto a los Ingresos Brutos y del Inmobiliario Rural.

Ziliotto cerró su mensaje con una defensa del modelo pampeano, al que definió como “un esquema de desarrollo sustentado en la producción y la sinergia con el sector privado”.

“Mientras otros especulan, nosotros producimos. Mientras otros abandonan, nosotros invertimos. Ese es el camino de La Pampa”, afirmó ante los productores reunidos en el predio ruralista de la capital provincial.