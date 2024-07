Tierra del Fuego cruzó a Diana Mondino por tildar al Reino Unido de "inquilino" de Malvinas

Este jueves, Melella dedicó un duro hilo de X para responderle a la canciller. "Dado algunos comentarios erróneos por parte de autoridades nacionales, es fundamental recordar que el Estado que usurpó nuestras Islas Malvinas en 1833 no es un mero 'inquilino' sino, por el contrario, un usurpador, saqueador y colonialista", explicó el gobernador.

Al respecto, el dirigente de Unión por la Patria (UP) precisó que los actuales habitantes de las Islas "son el producto de 191 años de políticas coloniales británicas que tienen como vicio de origen el ilegal uso de la fuerza y que son continuadas mediante un férreo control desde Londres".

El mandatario comentó que "se trata de una población implantada y no un pueblo sujeto a la libre determinación, tal y como lo confirman las resoluciones de la ONU", al tiempo que recordó que las legítimas autoridades de las Islas Malvinas "somos las autoridades de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y que toda acción en las Islas Malvinas ya es una acción en la Argentina". "Las Islas Malvinas ES Argentina", agregó.

En otro mensaje del hilo, Melella afirmó que "el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, no solo viola nuestra integridad territorial, sino también el Derecho Internacional y su obligación de poner fin al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones".

No obstante, el gobernador patagónico aseguró "compartir junto a todo el pueblo argentino, el pleno mandato de nuestra Constitución Nacional y seguiremos abogando -espero que de forma conjunta- por la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre nuestros territorios por la vía pacífica", pero remarcó que "no avalará ninguna acción que morigere la responsabilidad internacional de la potencia que ocupa y amenaza a nuestra provincia".

"Manifestamos nuevamente nuestro interés de coordinar políticas en conjunto para la defensa de nuestros derechos, pero no seremos testigos ni cómplices de acciones que puedan poner en peligro nuestros derechos sobre la Cuestión Malvinas", finalizó.

Rechazo a radar británico en Tierra del Fuego

Esta semana, luego de conocerse que Leo Labs, la empresa a cargo de un radar británico montado en Tierra del Fuego, presta servicios militares, el gobernador Gustavo Melella insistió con su pedido a Nación para desmontar la instalación.

El 15 de febrero el gobierno fueguino envió una nota al ministro de Defensa, Luis Petri, que aún no tiene respuesta. Solicitó el “temperamento a seguir a la luz de la existencia de hechos nuevos, todo ello de conformidad de la Directiva de Política de Defensa Nacional -Decreto 427/2021, en salvaguarda de la seguridad nacional y resguardo de nuestra soberanía nacional”.

radar británico en Tierra del Fuego.jpeg

El pedido del gobernador se refería a un cambio societario y nueva inscripción en el registro fueguino de dos sociedades ahora estadounidenses: Leo Labs US Holding Inc y Leo Labs US Ventures Llc, ambas con domicilio en Delaware para gerenciar la operación del desactivado radar satelital.

La administración fueguina sostiene que se trata de un maquillaje societario para eludir el origen británico de la compañía.