Velatorio de Luis Brandoni en la Legislatura porteña: a partir de que hora y hasta cuándo se podrá asistir

El fallecimiento del intérprete de 86 años fue confirmado en redes sociales por su amigo y productor Carlos Rottemberg.

La muerte de Luis Brandoni a los 86 años conmocionó al mundo del espectáculo. El artista falleció este lunes a la madrugada tras nueve días de internación en el Sanatorio Güemes, tras sufrir un accidente doméstico que le provocó un hematoma subdural en la cabeza.

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El fallecimiento del intérprete fue confirmado en redes sociales por la cuenta oficial de X de Multiteatro, la empresa argentina dedicada a la gestión de salas teatrales fundada por Carlos Rottemberg.

Rottemberg, amigo del artista y cercano a su familia, dejó entrever que el actor sería velado en la Legislatura porteña, finalmente se confirmó la sede y horarios.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires confirmó a través de sus redes sociales que el reconocido actor será velado hoy en su sede ubicada en la Avenida Presidente Julio A. Roca 57, desde las 12hs hasta las 22hs .

"La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires despide hoy al reconocido actor y dirigente radical Luis “Beto” Brandoni Será velado hoy desde las 12hs hasta las 22hs en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Ingreso por Av Presidente Julio A. Roca 575", indicó el mensaje de la entidad porteña.

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La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires despide hoy al reconocido actor y dirigente radical Luis “Beto” Brandoni



Será velado hoy desde las 12hs hasta las 22hs en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.



Ingreso… pic.twitter.com/NGYcEWwYRi — Legislatura CABA (@LegisCABA) April 20, 2026

El martes, el velorio continuaría en el Panteón de Actores, ubicado en el Cementerio de Chacarita.

De qué murió Luis Brandoni

Brandoni permanecía internado en el Sanatorio Güemes del barrio porteño de Palermo desde el pasado 11 de abril, luego de haber sufrido una caída en su hogar.

El actor fue derivado a internación debido a que la caída le había producido un hematoma subdural, una acumulación grave de sangre entre la capa externa del cerebro y la capa media, como consecuencia del golpe tras la caída en su casa.

Aunque al principio el pronóstico era favorable, su situación comenzó a empeorar después del miércoles y, en las últimas 48 horas, el cuadro ya era “lamentablemente predecible”, según declaró Rottemberg a la prensa, confirmando que el artista había dejado de responder a los tratamientos.