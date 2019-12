Melella, en tensión con los intendentes

“El proyecto de ley avanza contra las autonomías municipales. Lamentablemente escuchamos un discurso de asunción del gobernador y al día siguiente actuaron de otra forma”, dijo Vuoto ayer, tras conocerse el texto del proyecto. “Si el gobernador se va a manejar de esta manera va a ser muy difícil ayudarlo”, afirmó por su parte Pérez.

El gobernador, no obstante, se excusó y pidió a los legisladores que no trataran el proyecto. Aseguró que había delegado la tarea y que no había leído el texto. “Reconozco el error y me hago cargo. Decidimos suspenderlo y hacer un proyecto de ley que tenga el consenso de todos”, apuntó Melella ayer.

Ahora, la discusión se postergó para el próximo 27 de diciembre, aunque en las intendencias aseguraron ante consultas de este medio que será difícil acordar antes de esa fecha. Desde despachos nacionales con pasado fueguino, por su parte, manifestaron a Ámbito Financiero: “No pueden no aprobar la emergencia porque la situación de la provincia es crítica”.

Desde Ushuaia hicieron circular un documento por el cual están contra la Ley de Emergencia. Entre otros puntos, aducen que el proyecto del gobernador lleva a una “pérdida de autonomía municipal porque se atribuyen la facultad de pagar las deudas con el municipio con bonos, en plazos que son unilaterales, con tierras fiscales”. También cuestiona la facultad de paralizar obras públicas en marcha o de manejar discrecionalmente los fondos nacionales de afectación específica. “Se le otorga la suma del poder público. Son superpoderes. Elimina las licitaciones públicas y el gobernador reglamenta las licitaciones privadas y las contrataciones directas”, sostiene el documento.