Tras la visita de Javier Milei, se rompió La Libertad Avanza en Tierra del Fuego

El vicepresidente de Republicanos Unidos, espacio que integra el frente libertario, anunció su renuncia. "No se puede discutir los vicios de la política repitiéndolos", disparó.

Julio Mercado , vicepresidente de Republicanos Unidos Tierra del Fuego, espacio que integra actualmente La Libertad Avanza (LLA), presentó su renuncia indeclinable al cargo partidario y su desafiliación del espacio , con fuertes denuncias a las autoridades nacionales y provinciales. Su salida ocurre apenas días después de que Javier Milei visitara la provincia.

“No se puede combatir los vicios de la vieja política repitiéndolos”, afirmó en el texto de su renuncia. Y aseguró que el rol de la Iglesia Evangélica “ genera una percepción social negativa en Río Grande, asociando al espacio exclusivamente con ese sector y limitando su crecimiento político”.

En su presentación formal, el dirigente expresó que su decisión responde a “diferencias insalvables con la conducción y el funcionamiento del espacio”, al considerar que Republicanos Unidos TdF “ha traicionado las expectativas con las que fue creado”.

“Desde un principio, coincidimos en que sería un espacio plural, orgánico y transparente. Lamentablemente, terminó reproduciendo las mismas prácticas opacas y personalistas de la política tradicional”, sostuvo.

Asimismo, advirtió sobre la necesidad de mantener coherencia entre el discurso y las acciones, enfatizando que “no basta con decir que somos distintos, hay que parecerlo”.

Uno de los puntos más duros de su renuncia se refiere a lo que describió como “la inaceptable influencia predominante de la iglesia evangélica en el funcionamiento del partido”, lo que, según su visión, “genera una percepción social negativa en Río Grande, asociando al espacio exclusivamente con ese sector y limitando su crecimiento político”.

“Estoy convencido de que no se debe manejar un partido político con un formato eclesiástico. Cuando lo planteé, no se quiso entender y se hizo exactamente lo contrario”, señaló.

La fallida visita de Javier Milei a Tierra del Fuego

La semana pasada, Javier Milei viajó a Ushuaia como primera escala de una gira federal que lo llevará a recorrer diferentes provincias. Allí, ofreció una entrevista radial y visitó la planta de Newsan.

Sin embargo, el objetivo central del Presidente era realizar una actividad de campaña para apuntalar a los candidatos que competirán en tierras fueguinas contra Fuerza Patria, el espacio del gobernador Gustavo Melella.

Marcha Milei Tierra del Fuego

En ese marco, hubo diversas marchas opositoras que inundaron las calles de la capital austral, al punto de obligar a suspender la caminata que Milei tenía planeada realizar por el centro de la ciudad.

Tuvo, en cambio, que conformarse con dar una arena por megáfono antes de regresar a Buenos Aires.