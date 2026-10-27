Tucumán: la fiscal de Estado afirmó que Osvaldo Jaldo está habilitado para buscar un nuevo mandato

La funcionaria criticó la presentación opositora ante la Corte Suprema que busca impedir que el gobernador compita por la reelección en 2027. "Vamos a defender la Constitución de Tucumán", dijo.

Osvaldo Jaldo, junto a la fiscal de Estado de Tucumán, Gilda Pedicone de Valls.

Luego de la presentación opositora ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la fiscal de Estado de Tucumán, Gilda Pedicone de Valls , aseguró que el gobernador Osvaldo Jaldo está habilitado para competir por un nuevo mandato: “El texto constitucional tiene todas las certezas que le permiten al gobernador sentirse habilitado para presentarse y ganar la próxima elección”.

Como consignó Ámbito , este lunes el PRO , la UCR , Fuerza Republicana y CREO realizaron una presentación conjunta ante el máximo Tribunal pidiendo que se declare parcialmente inconstitucional el artículo 90 de la Carta Magna tucumana y que esa cláusula no pueda usarse para habilitar un nuevo mandato de Jaldo en las elecciones del 9 de mayo próximo.

Cabe recordar que el actual jefe provincial fue vice durante las dos gestiones del actual senador nacional Juan Manzur , entre 2015 y 2023, y hoy completa su primer período como gobernador. El texto recuerda además que, siendo vice, estuvo a cargo de la Gobernación desde septiembre de 2021 hasta febrero de 2023, mientras Manzur era jefe de Gabinete de la Nación.

Un día después, Pedicone de Valls cuestionó la jugada aduciendo que el artículo 90 establece con claridad las condiciones para la reelección del gobernador y el vicegobernador. En ese sentido, afirmó que la Provincia defenderá la vigencia de la norma y cuestionó que la presentación se haya realizado ante la Corte nacional sin agotar previamente las instancias judiciales locales.

“El texto constitucional tiene todas las certezas que le permiten al gobernador sentirse habilitado para presentarse y ganar la próxima elección”, expresó.

La funcionaria también planteó objeciones al procedimiento elegido por los sectores opositores y señaló que, a su entender, la presentación presenta "falencias formales y argumentales, además de recurrir a antecedentes jurisprudenciales de otras provincias que considera diferentes del caso tucumano".

“Vamos a salir como provincia, y me toca hacerlo como fiscal de Estado, a defender la Constitución de Tucumán, ese artículo 90 con plena vigencia”, manifestó la Fiscal de Estado de la provincia, quien remarcó que su responsabilidad institucional es defender los intereses de la Provincia y la vigencia de su ordenamiento constitucional.

Gilda Pedicone de Valls, fiscal de Estado de Tucumán.

Asimismo, cuestionó que se haya acudido directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin transitar previamente las instancias provinciales que, según explicó, deben intervenir en la interpretación de la Constitución local.

En relación con el trámite judicial, aclaró que el expediente acaba de ingresar y que todavía deben evaluarse cuestiones vinculadas con su admisibilidad. En ese marco, anticipó que la Fiscalía de Estado preparará las defensas correspondientes si el proceso avanz “Desde la Fiscalía de Estado me voy a encargar personalmente de defender a Tucumán, su Constitución y sus autoridades”, a.

“Desde la Fiscalía de Estado me voy a encargar personalmente de defender a Tucumán, su Constitución y sus autoridades”, afirmó.

Finalmente, Pedicone reiteró que, desde su interpretación jurídica, la eventual candidatura de Jaldo encuentra sustento en el artículo 90 de la Constitución provincial y expresó su expectativa de que la presentación opositora no prospere.

Actualmente, hay varios gobernadores que no saben si podrán competir en el 2027. Además de Jaldo, los otros dos casos son los de Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Sáenz (Salta).

La situación de Insfrán, quien comanda Formosa desde 1995, está en manos de la Corte Suprema, que deberá expresarse al respecto. De hacerle en contra de la reelección, el fallo serviría como testigo para otros escenarios similares.

En Salta, Sáenz ya cursó dos mandatos y no tendría posibilidad de buscar uno más. Sin embargo, el mandatario se ampara en la reforma de la Constitución que impulsó en 2021, sosteniendo que el proceso lo habilitaría a competir nuevamente.