Donald Trump suspendió un comunicado que reconocía la victoria de Lula da Silva tras las acusaciones de Flávio Bolsonaro + Agregar ámbito en









Washington aplazó la publicación de un mensaje de felicitación tras el pedido de anulación de los comicios. Gobiernos de derecha de la región ya respaldaron a Lula.

El gobierno de Donald Trump postergó la difusión de un comunicado preparado por el Departamento de Estado tras las elecciones brasileñas.

El gobierno de Donald Trump decidió frenar la publicación de un comunicado que felicitaba al pueblo brasileño por las elecciones presidenciales del domingo 25 de octubre, luego de que Flávio Bolsonaro desconociera la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva y reclamara la anulación de los comicios. La decisión de Washington abrió interrogantes sobre la postura de Estados Unidos frente al resultado electoral.

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El borrador del mensaje ya estaba preparado en el Departamento de Estado, como suele ocurrir después de elecciones celebradas en distintos países. Sin embargo, las autoridades estadounidenses ordenaron postergar su difusión y evaluar el escenario político tras las declaraciones del candidato del Partido Liberal (PL), que cuestionó el desarrollo de la votación.

Trump postergó el reconocimiento tras las denuncias de Flávio Bolsonaro La decisión del Gobierno estadounidense se produjo después de que Flávio Bolsonaro afirmara, durante una entrevista el domingo por la noche, que no reconocía el triunfo de Lula y solicitara que las elecciones fueran anuladas. El candidato sostuvo que se habrían registrado irregularidades vinculadas con una decisión del magistrado del Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin.

La Embajada de Estados Unidos en Brasil no precisó cuándo se publicará el mensaje de felicitación. Según su planteo, el juez había dispuesto ampliar el horario de votación, una medida que Bolsonaro puso en cuestión para fundamentar sus acusaciones. Tras esas declaraciones, el Departamento de Estado decidió aplazar la publicación del comunicado y analizar la situación antes de fijar una posición pública.

Consultada sobre el momento en que podría difundirse el mensaje, la Embajada de Estados Unidos en Brasil no brindó precisiones. De esta manera, Washington todavía no estableció una fecha para publicar la declaración que estaba prevista para reconocer el resultado electoral.

La reacción de otros gobiernos de América Latina Mientras la administración de Trump demora su pronunciamiento, varios gobiernos latinoamericanos ya felicitaron a Lula por su victoria, incluidos ejecutivos de derecha de Colombia, Chile y Perú. Los mensajes de respaldo contrastan con la decisión estadounidense de mantener en suspenso el comunicado oficial. La postura de Washington adquiere relevancia por el peso político y diplomático de Estados Unidos en la región, especialmente ante las denuncias formuladas por el candidato brasileño y la discusión sobre el resultado de las elecciones. El antecedente de Biden en las elecciones de 2022 La situación también contrasta con lo ocurrido en 2022, cuando Joe Biden ocupaba la presidencia estadounidense. En aquella oportunidad, Estados Unidos fue uno de los primeros países en felicitar a Lula por su victoria electoral, pese a las acusaciones de fraude que había formulado Jair Bolsonaro, padre del actual candidato del PL. El antecedente marca una diferencia entre la reacción de la administración demócrata de Biden y la decisión del Gobierno republicano de Trump de postergar el mensaje. Por ahora, la Casa Blanca no comunicó cuándo reconocerá públicamente el resultado de los comicios brasileños.