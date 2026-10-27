El Gobierno reglamentó el régimen de zona cálida: los subsidios eléctricos alcanzarán a 15 provincias

La medida contempla a los 10 distritos del Norte Grande pero también incorpora a Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, San Luis y San Juan. En qué consiste el nuevo esquema.

El Gobierno nacional amplió este martes los bloques de consumo eléctrico subsidiable para las provincias del Norte y puso en marcha el régimen de zona cálida, un acuerdo que había alcanzado con los gobernadores norteños y que se había demorado en su implementación. El beneficio alcanzará a 15 distritos.

La medida se oficializó a través de la Resolución N° 300/2026 Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación. El Estado extendió el tope de consumo de energía eléctrica que recibe tarifa bonificable en las zonas bioambientales de mayor calor del país , de modo de contemplar la mayor demanda de refrigeración que imponen las altas temperaturas durante buena parte del año.

Los hogares de las zonas muy cálidas pasaron a contar con un bloque de 500 kWh por mes entre noviembre y abril, mientras que los de las zonas cálidas accedieron a 300 kWh mensuales durante todo el año, con un refuerzo a 370 kWh en los meses de mayor demanda —diciembre, enero y febrero—. Sobre ese bloque se aplica la bonificación vigente, focalizada en los hogares vulnerables a través del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

La medida alcanza a 2.371.941 usuarios residenciales de 15 provincias del Norte Grande: Catamarca , Chaco , Córdoba , Corrientes , Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán .

La adecuación se definió sobre la base de criterios técnicos y objetivos —la información elaborada por CAMMESA sobre el comportamiento de los consumos residenciales en períodos de altas temperaturas y la clasificación bioambiental de la norma IRAM 11603, que no se modificó— y respondió a las presentaciones efectuadas por diversas provincias y entidades de la región.

Cabe recordar que el acuerdo entre Nación y los gobernadores del Norte Grande se había celebrado a cambio de que los legisladores de esas provincias apoyarán los cambios en el Régimen de Zona Fría, que fue recortado por el Congreso.

Entre las provincias norteñas cundía la incertidumbre respecto al futuro de la iniciativa, ya que la semana pasada renunció el secretario de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía, Daniel González, quien había participado de las negociaciones.

La novedad del caso es que, más allá de las diez provincias del Norte Grande, también se incluyeron a otras como Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, San Luis y San Juan.

Tras meses de gestión y de sostener firmemente nuestra postura, celebro que finalmente se haya oficializado el nuevo Régimen Diferencial de Energía para Zonas Cálidas a partir de noviembre.



Este es un logro de todos los misioneros, que nació como un reclamo formal que llevamos… — Hugo Passalacqua (@passalacquaok) October 27, 2026

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, celebró en sus redes sociales la medida y consideró que "este es un logro de todos los misioneros, que nació como un reclamo formal que llevamos a Nación en la Cumbre de Gobernadores del Norte Grande, y que desde el Gobierno provincial defendimos incansablemente tocando puertas y fundamentando técnicamente cada presentación".

"Con esta resolución, se amplía de forma sustancial el consumo eléctrico con tarifa subsidiada para los hogares misioneros, con un tope de 500 kWh mensuales bonificados durante los meses de calor extremo (de noviembre a abril) y 300 kWh mensuales durante el resto del año (con refuerzo de hasta 370 kWh en el pico estival). Los consumos que superen esos límites se abonarán a tarifa plena", señaló en sus redes sociales.

En paralelo, advirtió que Misiones es "históricamente la provincia más postergada por el poder central en materia energética".

"Sin acceso a la red de gas natural, no podíamos seguir pagando la luz como si fuera un bien de lujo. A través del diálogo como herramienta y con firme convicción federal, ahora logramos este alivio clave para el bolsillo, que alcanzará a más del 70% de las familias misioneras", puntualizó.

Nuevo Régimen de Zona Fría

En tanto, el se oficializaron las bonificaciones del nuevo Régimen de Zona Fría (Ley 27.828 y Decreto 1.266/26). Los usuarios residenciales de la Patagonia, Malargüe y la Puna reciben una bonificación del 50% que, a diferencia del esquema anterior —aplicado sobre el total de la factura—, se calcula sobre el gas efectivamente consumido.

A ello se sumó una bonificación adicional del 20%, calculada sobre el precio del gas y aplicada a los consumos base, para los hogares inscriptos en el SEF con suministro en las provincias que dejan de ser zona fría ampliada y que cumplan con criterio de ingresos por hogar de hasta 3 Canastas Básicas Totales por mes.