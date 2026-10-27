12 símbolos de Halloween y la historia detrás de cada uno

Calabazas, brujas, gatos negros y fantasmas: cuáles son los 12 símbolos más clásicos de Halloween y qué leyendas e historias explican su origen.

Las calabazas, las brujas, los gatos negros y otros símbolos de Halloween combinan antiguas leyendas, supersticiones y costumbres populares que evolucionaron hasta convertirse en parte de la celebración moderna.

Calabazas iluminadas, brujas, gatos negros y fantasmas son algunas de las imágenes más características de Halloween . Cada 31 de octubre, estos elementos aparecen en disfraces, decoraciones y fiestas temáticas , pero detrás de cada uno hay leyendas, supersticiones y tradiciones que se fueron transmitiendo a lo largo de los siglos.

Aunque hoy Halloween se vive principalmente como una celebración popular, sus símbolos conservan huellas de antiguas creencias celtas, costumbres europeas y relatos que se hicieron famosos con el paso del tiempo. Conocer la historia detrás de cada figura permite entender cómo se construyó la estética de una de las festividades más reconocidas de octubre.

Halloween se celebra el sábado 31 de octubre de 2026. La fecha se mantiene fija cada año y corresponde a la víspera del Día de Todos los Santos, que tiene lugar el 1 de noviembre en la tradición cristiana occidental. En la actualidad, la celebración combina disfraces, golosinas, fiestas y decoraciones inspiradas en el terror.

Sus antecedentes se relacionan con Samhain, una antigua festividad celta que marcaba el final de la cosecha y el comienzo de la estación más oscura del año en el hemisferio norte. Según las creencias de la época, durante esa noche la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos podía volverse más tenue, una idea que alimentó numerosas costumbres y leyendas.

Con la expansión del cristianismo y, más tarde, la llegada de inmigrantes irlandeses y escoceses a América del Norte, esas tradiciones se mezclaron con otras prácticas populares. El nombre Halloween deriva de la expresión inglesa All Hallows' Eve , que significa víspera de Todos los Santos. Con el tiempo, la festividad incorporó nuevos símbolos y se transformó en una celebración cultural y comercial.

12 símbolos clásicos de Halloween

1. La calabaza iluminada

La calabaza tallada, con una vela o una luz en su interior, es uno de los símbolos más reconocibles de Halloween. Se conoce como Jack-o'-lantern y está vinculada con una leyenda irlandesa sobre Jack, un hombre que, según el relato popular, engañó al Diablo y terminó condenado a vagar con una brasa encendida.

En Irlanda y otras regiones europeas se utilizaban nabos y otras raíces para crear faroles. Cuando los inmigrantes llevaron la tradición a Estados Unidos, la calabaza se convirtió en la alternativa más popular por su tamaño y facilidad para tallarla. Actualmente, representa el espíritu de Halloween y se usa para decorar casas, comercios y fiestas.

2. Las brujas

Las brujas son una de las figuras centrales de la llamada Noche de Brujas. Su presencia está relacionada con antiguas creencias sobre la magia y con las supersticiones europeas que, durante la Edad Media y la Edad Moderna, asociaron a determinadas mujeres con poderes sobrenaturales.

La imagen tradicional de la bruja, con sombrero puntiagudo, escoba y caldero, se consolidó a través de relatos, ilustraciones, literatura y películas. En Halloween, este personaje aparece tanto en disfraces como en decoraciones, y representa lo misterioso, lo mágico y lo sobrenatural.

3. Los gatos negros

Los gatos negros quedaron asociados con Halloween por antiguas supersticiones europeas que los vinculaban con las brujas y la mala suerte. Algunas leyendas sostenían que las hechiceras podían transformarse en estos animales o que los gatos eran sus compañeros y ayudantes.

Estas creencias contribuyeron a que el gato negro se incorporara al imaginario popular del misterio y el terror. Sin embargo, se trata de supersticiones sin fundamento: el color del pelaje no tiene relación con la suerte ni con supuestos poderes sobrenaturales.

4. Las velas

Las velas forman parte de las tradiciones vinculadas con la luz, la memoria y la protección. En distintas culturas se encendían luces durante ceremonias religiosas o conmemoraciones para recordar a los difuntos y acompañar simbólicamente a las almas.

En la iconografía de Halloween, las velas también aparecen dentro de calabazas talladas y en decoraciones de ambientes oscuros. Su luz tenue contribuye a crear una atmósfera misteriosa y representa el contraste entre la oscuridad de la noche y la iluminación de los hogares.

5. Los fantasmas

Los fantasmas representan a los espíritus de personas fallecidas que, según las leyendas, regresan al mundo de los vivos. Su presencia está relacionada con antiguas creencias sobre la vida después de la muerte y con relatos populares sobre almas que no encuentran descanso.

La imagen de un fantasma cubierto por una sábana blanca se popularizó con el tiempo y se convirtió en uno de los disfraces más sencillos y reconocibles de Halloween. En la actualidad, estas figuras pueden resultar aterradoras o cómicas, según la forma en que se representen.

6. Las calaveras y los esqueletos

Las calaveras y los esqueletos son símbolos asociados con la muerte y la fragilidad de la vida. Durante siglos, las representaciones de huesos humanos aparecieron en obras artísticas y religiosas como recordatorios de que la existencia es limitada.

En Halloween, estas figuras se utilizan para decorar paredes, jardines y fiestas, además de protagonizar disfraces. Aunque suelen transmitir una sensación de terror, también forman parte de una tradición que juega con lo macabro y convierte el miedo en un elemento de entretenimiento.

7. Las arañas y las telarañas

Las arañas y las telarañas se utilizan para recrear escenarios abandonados, casas embrujadas y espacios oscuros. Su asociación con Halloween no depende de un único ritual antiguo, sino de la imagen que construyó la cultura popular alrededor de estos animales y sus redes.

Las telarañas evocan lugares descuidados, misterio y el paso del tiempo, mientras que las arañas suelen aparecer en relatos de terror como criaturas inquietantes. Por eso, ambas son frecuentes en decoraciones de puertas, ventanas, techos y rincones de las viviendas.

8. Los murciélagos

Los murciélagos se relacionan con Halloween por sus hábitos nocturnos y por su presencia en leyendas sobre criaturas sobrenaturales. Su vínculo con los vampiros, reforzado por la literatura gótica y las películas de terror, contribuyó a convertirlos en una figura clásica de esta festividad.

En las decoraciones suelen aparecer como siluetas negras recortadas sobre la luna o agrupadas en las paredes. Su imagen representa la oscuridad y lo desconocido, aunque estos animales cumplen funciones importantes en los ecosistemas, como el control de insectos y, en algunas especies, la polinización.

9. Las máscaras y los disfraces

Los disfraces tienen antecedentes en celebraciones antiguas en las que las personas utilizaban máscaras y atuendos especiales para participar de rituales o representar personajes. En torno a Halloween, una de las interpretaciones tradicionales sostiene que vestirse de forma diferente servía para confundir o ahuyentar a los espíritus.

Con los años, esta costumbre se transformó en una de las actividades más populares de la fecha. Hoy, chicos y adultos se disfrazan de monstruos, brujas, fantasmas, superhéroes y personajes de películas o series. El objetivo ya no es protegerse de fuerzas sobrenaturales, sino divertirse y formar parte de la celebración.

10. Los espantapájaros

Los espantapájaros están vinculados con los campos y las cosechas, por lo que su presencia se relaciona especialmente con la tradición de Halloween en Estados Unidos. Se utilizaban para ahuyentar aves de los cultivos y, con el tiempo, se incorporaron a las decoraciones otoñales.

Su aspecto rígido, sus ropas gastadas y su presencia solitaria en los campos inspiraron historias de terror. En Halloween suelen representarse con rostros inquietantes, sombreros viejos y paja a la vista, como personajes que parecen cobrar vida durante la noche.

11. Los búhos

Los búhos aparecen en el imaginario de Halloween por su actividad nocturna y su característico canto. En algunas tradiciones antiguas se los consideraba aves de mal augurio, una superstición que contribuyó a asociarlos con la brujería y los misterios de la noche.

Su figura se utiliza en ilustraciones, disfraces y decoraciones temáticas. Sin embargo, los búhos son aves rapaces que cumplen una función importante en la naturaleza, especialmente en el control de poblaciones de pequeños animales. Su vínculo con el terror pertenece al terreno de las leyendas y las representaciones culturales.

12. Las manzanas

Las manzanas se relacionan con Halloween a través de antiguos juegos populares de origen europeo. Uno de los más conocidos consiste en intentar atrapar una manzana que flota en un recipiente con agua sin utilizar las manos, una actividad conocida en inglés como apple bobbing.

Además de ser un entretenimiento, el juego estuvo asociado en algunas tradiciones con la adivinación amorosa y las predicciones sobre el matrimonio. La manzana también se vincula con las cosechas de otoño y con relatos de distintas culturas, por lo que se incorporó a las celebraciones y a las comidas típicas de la temporada.