Ratificaron a cuatro directores del BCRA y designaron un nuevo titular en el BICE







El Gobierno extendió los mandatos de Pedro Juan Inchauspe, Nicolás Marcelo Ferro, Silvina Rivarola y Sebastián Sánchez Sarmiento en la conducción del BCRA hasta 2031, en comisión y a la espera del aval del Senado. Además, nombró a Evert Ignacio Van Tooren como director titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior.

Mariano Fuchila

El Gobierno nacional dispuso la continuidad de cuatro miembros del directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y designó a un nuevo integrante en el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), en el marco de una serie de medidas publicadas este lunes en el Boletín Oficial.

A través del Decreto 691/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se prorrogó la designación en comisión de Pedro Juan Inchauspe, Nicolás Marcelo Ferro, Silvina Rivarola y Sebastián Sánchez Sarmiento, quienes permanecerán en sus cargos hasta septiembre de 2031. El Ejecutivo aclaró que solicitará el acuerdo del Senado para formalizar esas designaciones.

La resolución se adoptó tras el vencimiento de los mandatos previos, lo que garantizó la continuidad institucional de la conducción del Banco Central en un contexto de alta sensibilidad económica y política.

En paralelo, mediante el Decreto 688/2025, se oficializó la incorporación de Evert Ignacio Van Tooren como director titular del BICE, también con carácter ad honorem, para el período correspondiente a los ejercicios sociales 2025 y 2026.

Economista de la Universidad de Buenos Aires, Van Tooren cuenta con experiencia en el sector privado y en la gestión pública, y desde 2024 se desempeñaba como vicepresidente del directorio de BICE Fideicomisos.

El BICE, entidad financiera estatal, tiene un rol estratégico en el financiamiento de proyectos de inversión y exportación, en especial para pequeñas y medianas empresas.