Aprueban un préstamo de u$s100 millones del BCIE para reforzar la seguridad alimentaria

El contrato, publicado este lunes en el Boletín Oficial, financiará la cuarta fase del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria en Argentina. El Ministerio de Capital Humano será el organismo ejecutor de la iniciativa.

El Gobierno aprobó un préstamo de u$s100 millones con el BCIE.

El Gobierno aprobó la suscripción de un préstamo por hasta u$s100 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) , destinado a financiar la cuarta etapa del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria en Argentina .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto 687/2025, firmado por el presidente Javier Milei , el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo . El texto faculta al titular del Palacio de Hacienda, a los funcionarios que designe y al secretario de Finanzas a rubricar el contrato y la documentación complementaria.

El contrato de préstamo corresponde al modelo BCIE N°2355 , compuesto por 17 artículos y 11 anexos, que integran la medida como documento oficial

El programa tendrá como organismo ejecutor al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa , que será la responsable de la administración financiera y presupuestaria.

Según se indicó en el texto de la medida, los recursos estarán destinados a sostener la Prestación Alimentar y se estructuran en cuatro componentes: Apoyo a la prestación, Auditoría externa, Imprevistos y Comisión BCIE.

El decreto establece que el objetivo general es contribuir a la seguridad alimentaria de familias en situación de vulnerabilidad social.

bcie.jpeg Los fondos se destinarán a la Prestación Alimentar.

Evaluación económica

El Banco Central concluyó que el impacto de la operación en la balanza de pagos será “acotado”, mientras que la Oficina Nacional de Crédito Público consideró que el financiamiento resulta más conveniente que alternativas disponibles en el mercado.

La Oficina Nacional de Crédito Público informó que el costo financiero del préstamo es inferior al que la Argentina podría obtener en el mercado, y no formuló objeciones.

BCRA Banco Central El BCRA indicó que el impacto en la balanza de pagos será acotado. Mariano Fuchila

Facultades y ejecución

El decreto también faculta al ministro de Economía, o a los funcionarios que designe, a introducir modificaciones en el contrato, siempre que no impliquen un aumento del monto, una alteración sustancial del destino de los fondos ni cambios en el procedimiento arbitral pactado.

Asimismo, se aclara que las condiciones generales del préstamo - plazos de amortización, tasas de interés y cláusulas - son las habituales en este tipo de acuerdos con el BCIE y resultan adecuadas para el objetivo del programa.