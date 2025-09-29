El Gobierno derogó el decreto que nombraba a Norberto Galasso como Embajador de la Cultura Popular







La medida, publicada en el Boletín Oficial, dejó sin efecto la designación del historiador realizada en 2014, que le otorgaba rango de subsecretario. El Ejecutivo justificó la decisión en la necesidad de optimizar el funcionamiento del Estado y reducir gastos.

Norberto Galasso

El Gobierno oficializó la derogación del Decreto 515/2014 que había designado al ensayista e historiador Norberto Félix Galasso como “Embajador de la Cultura Popular Argentina”, cargo protocolar con jerarquía de subsecretario.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La decisión se instrumentó a través del Decreto 692/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, y publicada en la edición de este lunes del Boletín Oficial. Según se detalla, el nombramiento original no creó una unidad organizativa ni definió funciones específicas, aunque el investigador percibió una remuneración mensual con fondos del presupuesto de la Secretaría de Cultura.

Galasso, referente del revisionismo histórico, había sido distinguido por su trayectoria en la investigación y difusión de la historia argentina. Su nombramiento, en abril de 2014, se inscribió en una política de reconocimiento institucional a figuras emblemáticas de la cultura nacional, que previamente había alcanzado a la actriz Isabel “La Coca” Sarli.

A fines de los años cincuenta, Galasso se acercó al marxismo y en 1964 se sumó al Partido Socialista de la Izquierda Nacional, donde ocupó la secretaría de Finanzas. Con el regreso del peronismo al poder, reorientó su militancia hacia el nacionalismo popular y la Juventud Peronista. Autor de más de cincuenta obras de historia y política, en 1973 trabajó brevemente en la Editorial Universitaria de Buenos Aires bajo la dirección de Arturo Jauretche. Durante la dictadura militar, algunos de sus libros fueron censurados.

En los fundamentos de la derogación, el Poder Ejecutivo subrayó la necesidad de garantizar una “gestión pública transparente, ágil, eficiente y de calidad en la atención del bien común” y de revisar de manera permanente la pertinencia de los cargos existentes en la Administración Pública Nacional.

“El proceso de evaluación de competencias asignadas a las distintas jurisdicciones y entidades motivó la adopción de medidas orientadas a reducir el gasto y optimizar los recursos públicos”, expresa el texto oficial.

Norberto Galasso, el historiador homenajeado.