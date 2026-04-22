A la par de Nación, tres provincias avanzan con proyectos de reforma electoral y Ficha Limpia

En Salta, la iniciativa del gobernador Gustavo Sáenz para modificar las reglas de las elecciones obtuvo media sanción. Tucumán y San Luis, con agenda en el mismo sentido.

La Cámara de Diputados de Salta otorgó media sanción a la reforma electoral impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz, en una sesión marcada por el fuerte cruce entre oficialismo y oposición. Con 44 votos a favor, 11 en contra y 4 ausencias, la iniciativa que modifica el sistema de competencia electoral provincial avanza ahora hacia el Senado local, aunque no sin polémica.

El proyecto que permitirá que distintas listas compitan dentro de un mismo frente y luego sus votos se sumen para disputar bancas frente a otras alianzas o partidos, fue defendido por la diputada oficialista Socorro Villamayor , quien aseguró que la reforma busca "simplificar el proceso electoral, ampliar la participación política y adaptar la normativa a prácticas que ya se vienen aplicando".

Desde la oposición, el legislador Franco Lastra (La Libertad Avanza) cuestionó el nuevo esquema sl señalar que se trata de un "retorno encubierto a la ley de lemas" , un sistema derogado hace dos décadas que, según sus críticos, distorsiona la voluntad popular y podría beneficiar al oficialismo.

También la diputada María Victoria Cayo sumó su voz crítica, al señalar que "llámenla como quieran pero estamos hablando de lo mismo (la ley de Lemas), es una verdadera vergüenza institucional". Su par María Elena Davids Cornejo, en paralelo, aseveró que "esto es ley de Lemas, señores. La mona, aunque se vista de seda, mona queda".

La iniciativa oficial elimina el piso del 5% que limitaba el acceso de fuerzas pequeñas a cargos legislativos, por lo que las fuerzas con menor estructura podrán participar sin esa barrera previa, siempre que cumplan los requisitos legales establecidos. Otro punto que generó controversia fue la incorporación del narcotest obligatorio para quienes se postulen a cargos electivos. Según el texto aprobado, con la reforma se establecen estudios toxicológicos como condición para competir, en el marco de criterios de transparencia e idoneidad. En los próximos días la propuesta ingresará en su etapa decisiva cuando sea tratada por el Senado local, en donde el oficialismo también cuenta con mayoría absoluta.

Tucumán: ficha Limpia en pleno debate

En Tucumán, el proyecto de Ficha Limpia avanza con fuerza en la Legislatura provincial. El vicegobernador Miguel Acevedo, a cargo del Poder Ejecutivo, encabezó una reunión en Presidencia de la Legislatura con los presidentes de los distintos bloques políticos para definir la agenda legislativa y acelerar el tratamiento de la iniciativa.

Del encuentro participaron Roque Tobías Álvarez (Justicialista), José Macome (Compromiso con la Libertad), Agustín Romano Norri (Movimiento Radical Tucumán), Silvia Elías de Pérez (Valores por Tucumán-UCR), Ricardo Bussi (Fuerza Republicana), José Nicolás Seleme (Avanza Tucumán), Manuel Courel (Cambia Tucumán), Raquel Nieva (Trabajando por Tucumán), Hugo Ledesma (Lealtad Peronista) y Ernesto Gómez Gómez Rossi (Libres del Sur), junto a la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales Carolina Vargas Aignasse.

"Es algo que impulsé y que queremos poner en agenda para llegar lo antes posible a su tratamiento y votación", afirmó Acevedo a Ámbito sobre el proyecto de Ficha Limpia, confirmando que en los próximos días comenzará el debate en comisiones. El vicegobernador destacó que existen distintas propuestas presentadas tanto por legisladores como por el Poder Ejecutivo, por lo que se convocará a los autores de los proyectos y a representantes del Ejecutivo para exponer ante sus pares. "Creemos que es importante darle un cierre a este tema. Tal vez no se logre unanimidad, pero sí una ley que sea lo mejor posible para la sociedad, con una base plural y habiendo escuchado todas las voces", señaló.

Tucumán Miguel Acevedo, vicegobernador de Tucumán, se reunió con jefes de bloque.

Acevedo también remarcó la necesidad de avanzar hacia "una Legislatura que actúe y que tenga leyes que lleguen a la gente", priorizando aquellas iniciativas que generen un impacto real en la comunidad. "Hemos abierto todos los oídos a los legisladores de los distintos espacios para lograr una excelencia legislativa, con dinamismo y buscando el mayor consenso posible", expresó, subrayando que, si bien el bloque oficialista cuenta con mayoría, la gestión se ha caracterizado por el diálogo y la búsqueda de acuerdos.

La Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales ya recibió las exposiciones de la Fiscal de Estado, Dra. Gilda Pedicone de Valls, y de los legisladores Gerónimo Vargas Aignasse y José Macome. La iniciativa del Poder Ejecutivo propone inhabilitar a personas con condenas confirmadas en segunda instancia para ocupar cargos públicos -tanto electivos como por designación-, abarcando delitos de corrupción, narcotráfico, delitos contra la vida, la integridad sexual y deudores alimentarios morosos. El proyecto también prevé la creación de un Registro Público Provincial de Ficha Limpia y un mecanismo de impugnación ciudadana.

En paralelo, el legislador Vargas Aignasse presentó un proyecto alternativo que exige una barrera más estricta: condenas en primera instancia por delitos graves serían suficientes para impedir el acceso a cargos públicos. "Quien quiera ingresar a cargos públicos debe tener una condición de idoneidad indiscutible e intachable", sostuvo.

Según confirmó la presidenta de la comisión, la próxima reunión está pautada para la semana próxima, donde se escuchará a más legisladores y especialistas, con la expectativa de generar un dictamen conjunto en las próximas semanas.

San Luis: nuevo proyecto en la misma dirección

En San Luis, el legislador Martín D'Alessandro presentó un nuevo proyecto de Ficha Limpia que busca establecer restricciones para quienes tengan condenas en la Justicia, sumándose a la ola provincial que busca blindar los cargos públicos de personas con antecedentes penales graves.

Según explicó el legislador, que perteneció a LLA y se alejó en 2025, "nn funcionario o persona que haya sido condenada en primera y en segunda instancia, o sea que tenga sentencia firme, no puede presentarse a ningún cargo electivo o ser funcionario público ni en la provincia ni en los municipios", señaló en una entrevista.

D’Alessandro vinculó la propuesta con demandas sociales y aseguró que surgió de una plataforma digital impulsada por su espacio que se denomina Tecnodemocracia. "No es un proyecto que salió de un escritorio, es un proyecto que se trabajó en nuestra plataforma con cientos de voces que escuchamos", afirmó, y agregó que la iniciativa busca "poner el tema en la discusión" y definir "de qué lado están los políticos".

La normativa de Ficha Limpia ya es ley vigente en al menos ocho provincias: Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan, Santa Fe, Río Negro y Santiago del Estero. Entre ellas, Mendoza fue pionera en la implementación (Ley 9281, 2020), aplicándose ya en las elecciones de 2021, donde se rechazaron 12 candidaturas por incompatibilidades. Santa Fe, por su parte, tiene la ley vigente desde noviembre de 2022 y en abril de 2025 el Tribunal Electoral publicó un informe sobre su aplicación, detectando 3 casos de deudores alimentarios morosos entre los candidatos. Jujuy y Mendoza son las únicas provincias que además incorporaron la Ficha Limpia en sus constituciones provinciales.

A nivel nacional el debate también cobra impulso: tras el fracaso de 2025, la oposición presentó cuatro nuevos proyectos en el Congreso, impulsados por legisladores como Gisela Scaglia, Karina Banfi y Martín Goerling, que apuntan a establecer la inhabilitación con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos de corrupción, terrorismo, trata de personas y narcotráfico, entre otros.