Un año con muchas deudas pendientes

Este fenómeno, conocido como infantilización de la pobreza, refleja una situación en que la pobreza e indigencia afectan desproporcionadamente a un grupo poblacional específico. Mientras que en la población general del país, 4 de cada 10 personas son pobres, en el caso de los niños y adolescentes esa relación se eleva a 6 de cada 10. En otras palabras, apenas 4 de cada 10 niños de nuestro país tienen posibilidades de satisfacer sus necesidades más elementales.

Entre ellas, la dificultad para garantizar una alimentación adecuada es central en tanto tiene un alto impacto en el desarrollo. El 9,3% de niños, niñas y adolescentes sufre inseguridad alimentaria severa. Para dejarlo bien claro, la dimensión académica “inseguridad alimentaria” no es otra cosa que millones de niños y niñas con hambre, que a diario comienzan su día sin la certeza de un plato de comida. No solamente pasan hambre y no ingieren nutrientes esenciales para la etapa evolutiva en la que se encuentran, sino que esto conlleva un deterioro, físico, mental y cognitivo que los deja en desigualdad de condiciones desde la más temprana edad.

Para los niños y niñas vivir en la pobreza es además un futuro condicionado ya que tampoco acceden a servicios de atención de la salud y educativos de calidad capaces de acortar la brecha de exclusión y marginalidad.

Los niños no pueden esperar un día más. Es momento de actuar. Es necesario multiplicar los esfuerzos para que los niños y niñas de nuestro país tengan la posibilidad de vivir mejor, de desarrollarse de manera integral, de crecer como niños, de disfrutar del invaluable momento evolutivo que representa la infancia. No sólo por la risa, los juegos, la espontaneidad y la inocencia sino porque allí se encuentra la esencia de la sociedad que queremos construir. Una sociedad para todos, con igualdad de oportunidades y acceso al ejercicio de derechos o una sociedad sólo para algunos privilegiados que deberán naturalizar el paisaje urbano donde la marginalidad y la exclusión nos muestre sus diferentes rostros en cada esquina.

(*) Directora Nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina.