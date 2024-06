Un enclave militar argentino en Tierra del Fuego reaviva la tensión fronteriza con Chile

En diálogo con el medio chileno radio Bío Bío, el embajador argentino en Santiago, Jorge Faurie, reconoció errores en la construcción. “Se trató de un error material porque quien instaló los paneles solares, es una empresa que le donó esos paneles, que se guió por un alambrado de una estancia que hay en la zona”, dijo el diplomático.

Al respecto, Faurie sostuvo que la Armada “tendría que haberse guiado por las coordenadas satelitales que demarcan límites" y dijo que "no sería posible mover los paneles en este momento" y que "habría que esperar al verano".

Armada tensión Chile.jpg El enclave está emplazado en el "Hito 1", que separa a ambos países.

No obstante, aseguró que mantienen diálogo con las autoridades chilenas y que barajan otra alternativa: “Que esos paneles que son proveedores de electricidad,2 también pudieran abastecer al lado chileno, que le sería útil para la guarnición que tienen allí”.

Por otra parte, pidió no magnificar el hecho, ya que "no es una obra tan impactante, son unos paneles solares colocados pero que no consultaron bien cuáles eran las coordenadas que marcaban el límite”.

Enclave militar

El "Puesto de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo Hito 1” fue inaugurado el 26 de abril pasado por la Armada Argentina.

El acto fue presidido por el Comandante del Área Naval Austral (ANAU), Comodoro de Marina José Alberto Marti Garro, quien estuvo acompañado por la Presidente de la Fundación Mirgor, Mercedes Rotondó; su Directora, Soledad Bertona, y la Gerente de Asuntos Públicos de la empresa Total Energies, Claudia Borbolla.

Armada tensión Chile.jpg “Se trató de un error material", indicó el embajador argentino en Chile, Jorge Faurie.

También participaron la Ministra de Obras Públicas provincial, María Gabriela Castillo; el Secretario de Estado de Seguridad, José Díaz, y autoridades de la Fuerza de Infantería de Marina Austral e invitados especiales.