Amos Lee rinde tributo a Baker

No es la primera vez que desde el rock se homenajea al jazz, pero si es una sorpresa que lo haga Amos Lee, más que nada un country rocker que muchas veces demostró sus influencias del clásico soul sin nada que se llegara a parecer siquiera al estilo de jazz blanco que caracterizó a Chet Baker. Durante la pandemia. Amos Lee tuvo un bloqueo creativo que solía mitigar escuchando un disco de 1954, “Chet Baker Sings” mientras veía maratones de películas de vampiros como su favorito, el film sueco “Déjame entrar” (“Let The Right One In”) cuyas tonalidades macabras pero emotivas incluye al interpretar su excelente versión del gran standard “My Funny Valentine”. Acompañado por un combo de trompeta, piano, bajo y batería, Lee pone su voz al servicio de una lograda selección del repertorio de Baker, donde no faltan tracks como “My Buddy”, “My Ideal” o “But Not For Me” de Gershwin, siempre con arreglos que mezclan las raíces del cantante, por lo que a veces este excelente disco suena como si alguna banda de Motown como los Temptations cantaran a Chet Baker.