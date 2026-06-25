ANSES: qué grupo de beneficiarios puede cobrar casi $450.000 en junio 2026

Conocé qué conjunto de haberes elevaría la totalidad del monto a percibir, de acuerdo a la reglamentación vigente en el mes en curso.

El mecanismo de acreditación busca mantener la continuidad de los pagos mensuales sin modificaciones en la modalidad de cobro.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) continúa con el calendario de pagos correspondiente a junio de 2026 . Durante este mes, el organismo aplicó una actualización del 2,58% sobre las prestaciones alcanzadas por el mecanismo de movilidad elevando así los montos de distintos beneficios sociales.

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La suba impactó sobre los valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y permitió que determinados grupos familiares accedan a ingresos más elevados, dentro del esquema de asistencia social. Entre ellos, se encuentran quienes perciben la AUH por discapacidad y además reciben el complemento de la Tarjeta Alimentar.

Mientras jubilados y trabajadores registrados perciben el aguinaldo durante junio , los titulares de la AUH no cobran ese adicional. La razón es que esta asignación no posee carácter salarial, ni integra el régimen previsional. El incremento aplicado por ANSES posicionó a algunas familias entre las que reciben los montos más altos dentro de las prestaciones sociales vigentes. La combinación de beneficios permite alcanzar una suma cercana a los $450.000 durante el mes .

Las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo por discapacidad integran el grupo que puede acceder al ingreso más elevado informado por ANSES para junio. El beneficio alcanza exclusivamente a quienes perciben la prestación destinada a hijos con discapacidad y forman parte del programa Tarjeta Alimentar .

La combinación de ambas asistencias económicas genera un ingreso mensual superior al que reciben otros titulares de asignaciones sociales. El esquema contempla la acreditación conjunta de los beneficios en la cuenta bancaria habitual del titular. Cada prestación conserva sus características particulares, aunque el depósito se realiza dentro del mismo circuito de pagos administrado por el organismo.

La actualización de junio elevó el monto de la asignación y modificó el total disponible para este sector de beneficiarios. Como resultado, algunos hogares pueden superar los $449.000 durante el período. El universo alcanzado por este ingreso corresponde únicamente a quienes cumplen con las condiciones previstas para la AUH por discapacidad y también reciben la asistencia alimentaria.

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AUH por discapacidad y Tarjeta Alimentar: cómo se compone el total de $449.780

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $377.530,06 + Tarjeta Alimentar: $72.250 = Total de $449.780,06

Los montos vigentes de la Tarjeta Alimentar continúan diferenciándose según la composición familiar. El programa mantiene los siguientes valores:

familias con un hijo: $72.250

familias con dos hijos: $113.299

familias con tres o más hijos: $149.425

titulares de la Asignación por Embarazo: $72.250

La asistencia alimentaria funciona como un complemento económico para los hogares alcanzados por las condiciones establecidas por ANSES. Cada grupo familiar recibe el monto que corresponde de acuerdo con la cantidad de hijos incluidos dentro de los criterios del programa.

La acreditación de la Tarjeta Alimentar se realiza junto con la prestación principal. El sistema evita pagos separados y concentra los depósitos en la misma cuenta bancaria del beneficiario.

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¿Hay que hacer algún trámite para cobrar el extra de ANSES?

ANSES informó que el depósito de ambas prestaciones se efectúa de manera automática. Los beneficiarios no necesitan realizar gestiones adicionales para acceder a los montos previstos por estos programas. El organismo deposita el dinero en la misma cuenta donde habitualmente se cobra la asignación.

El procedimiento alcanza tanto a la AUH por discapacidad como a la Tarjeta Alimentar. La inclusión dentro de los beneficios depende del cumplimiento de las condiciones establecidas por ANSES para cada prestación. Los titulares que ya forman parte de los programas no deben completar formularios adicionales, ni gestionar inscripciones complementarias para percibir los importes correspondientes.

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Calendario de pagos de AUH en junio de 2026

ANSES organizó las fechas de pago según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular.

El cronograma vigente para junio es el siguiente:

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Los titulares pueden consultar la fecha exacta de acreditación a través de Mi ANSES. El acceso requiere ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.