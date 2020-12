La agenda judicial se convirtió en el campo de batalla para la política

Las tensiones internas dentro de la coalición que conforma el Frente de Todos quedaron en evidencia mayor en la arena de lo judicial. El primer año de gestión de Alberto Fernández comenzó con una pelea que abarcó a gran parte del Poder Judicial -con el recorte del régimen especial de jubilaciones- y terminó, en una hipérbole respecto de la Corte Suprema, responsabilizada de las principales desventuras que no solo aquejaron al oficialismo, sino que supuestamente jaquean a los otros dos poderes del Estado. Así planteado, 2020 fue un año para medirse y 2021 asoma como el que debería desembocar en una pelea a 12 rounds. Pero la superficie de lo simbólico no necesariamente acompaña la praxis política, en un tiempo en el que se ha exacerbado la judicialización de la política, en extremo. Las partes acuden a un árbitro al que no respetan porque dicen que inclina la cancha, en un “loop” más difícil de explicar que de aceptar. La pandemia logró solamente estirar un poco los plazos pero no modificó el imaginario de dos sectores que conviven en el oficialismo y que van a continuar en permanente movimiento, como placas tectónicas.