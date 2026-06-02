La Selección recupera a Cuti Romero: recibió el alta y quedó a disposición de Lionel Scaloni

El defensor volvió a trabajar con normalidad en Kansas, aunque el cuerpo técnico lo llevará de menor a mayor.

La Selección argentina recibió una buena noticia en la previa del Mundial 2026: Cristian “Cuti” Romero recibió el alta médica y quedó a disposición de Lionel Scaloni , mientras el plantel continúa con su preparación en Kansas para los amistosos previos al debut.

El defensor había encendido las alarmas por una lesión en el ligamento lateral de la rodilla derecha , sufrida hace casi 50 días. Sin embargo, en las últimas horas volvió a entrenarse con normalidad junto al resto del grupo, aunque todavía no participó de los trabajos futbolísticos de mayor intensidad.

La intención del cuerpo técnico es llevarlo de manera progresiva. Por ese motivo, difícilmente sea arriesgado en el amistoso ante Honduras , aunque podría sumar algunos minutos frente a Islandia , el martes 9 de junio, si Scaloni considera que está en condiciones.

La prioridad es que Romero llegue en plenitud al estreno mundialista ante Argelia , programado para el martes 16 de junio , a las 22, en el Kansas City Stadium .

Además del alta de Cuti Romero , el cuerpo técnico también recibió señales positivas por Julián Álvarez , quien dejó atrás un esguince de tobillo sufrido en el cierre de la temporada con Atlético de Madrid y ya estaría apto para disputar los próximos amistosos.

En paralelo, Scaloni mantiene la atención sobre otros futbolistas con molestias. Lionel Messi arrastra una sobrecarga en el posterior de la pierna izquierda, aunque no correría riesgo para el debut. Leandro Paredes bajó cargas por una molestia muscular, mientras que Gonzalo Montiel aparece como uno de los casos más delicados por un desgarro grado 2 en el cuádriceps.

También son monitoreados Emiliano Martínez, con una pequeña fractura en un dedo; Nicolás Paz, con una molestia en la rodilla izquierda; Nicolás González, quien se recupera de un desgarro; y Nahuel Molina, que transita la etapa final de una lesión muscular.

Cuándo debutará Argentina

El seleccionado nacional integrará el Grupo J. Hará su debut el 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri, desde las 22 de Argentina. y continuará su camino el 22 de junio frente a Austria en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. La fase inicial terminará el 27 ante Jordania, nuevamente en suelo texano.

Los futbolistas comenzarán la concentración el 1° de junio en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City. Allí, el cuerpo técnico realizará la preparación final antes del debut mundialista. Además, la Selección disputará dos amistosos en Estados Unidos frente a Honduras e Islandia.

La lista de convocados de Argentina